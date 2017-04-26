Москва, 26 апреля, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Особую угрозу международной безопасности представляют акты информационной агрессии со стороны отдельных стран. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на открытии VI Московской конференции по международной безопасности.

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«Подтасовка фактов и фальсификация данных стали визитной карточкой тех, кто на основе сфабрикованной информации позволяет себе посягать на суверенитет и территориальную целостность независимых государств», — сказал Патрушев.

«Эти же силы стремятся любой ценой сохранить односторонние преимущества в управлении глобальной информационной инфраструктурой и противостоят усилиям по созданию системы международной информационной безопасности под эгидой ООН, в рамках которой были бы учтены национальные интересы всех стран», — пояснил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев заявил, что у России и НАТО разные подходы к кибербезопасности. НАТО стремится к кибербезопасности только стран альянса, а Россия выступает за равную безопасность всех государств мира.

Напомним, 26 апреля в Москве начала работу VI Московская конференция по международной безопасности. Главная тема форума — «Глобальная безопасность: вызовы XXI века».