У России и НАТО разные подходы к кибербезопасности – Патрушев

Москва, , 09:59 — REGNUM НАТО стремится к кибербезопасности только стран альянса, а Россия выступает за равную безопасность всех государств мира. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на открытии VI Московской конференции по международной безопасности.

«Подтасовка фактов и фальсификация данных (о хакерских атаках) стали визитной карточкой тех, кто на основе сфабрикованной информации позволяет себе посягать на суверенитет и территориальную целостность независимых государств, — отметил он,

«Эти же силы стремятся любой ценой сохранить односторонние преимущества в управлении глобальной информационной инфраструктурой и противостоят усилиям по созданию системы международной информационной безопасности под эгидой ООН, в рамках которой были бы учтены национальные интересы всех стран», — пояснил Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 апреля, в Москве открылась VI Московская конференция по международной безопасности. Главная тема форума — «Глобальная безопасность: вызовы XXI века».