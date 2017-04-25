Санкт-Петербург, 25 апреля, 2017, 17:03 — ИА Регнум. В комментарии для ИА REGNUM в пресс-службе полпредства 25 апреля отметили, что «выступают за поиск наиболее приемлемого решения, учитывающего права и законные интересы всех участников, а также мнение населения Санкт-Петербурга».

Интерьер Исаакиевского собора

В полпредстве подтвердили, что ведут постоянный мониторинг ситуации вокруг Исаакия, а также подчеркнули, что при принятии решения «во главу угла должны ставиться неукоснительность соблюдения действующего законодательства, обеспечение общественного порядка и социально-политической стабильности в городе».

Напомним, в конце марта сотрудники СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором просят остановить планируемую передачу собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви.

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Авторы письма в адрес президента попросили главу государства приостановить действие Федерального закона № 327-ФЗ от 2010 г. «до рассмотрения, обсуждения и принятия решения об особенностях его применения в отношении объектов, используемых государственными учреждениями в культурных целях, в том числе относящихся к категории объектов всемирного наследия ЮНЕСКО».

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Добавим, несколько дней назад стало известно, что директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров, возглавлявший музей с 2008 года, решил оставить свой пост с 1 июня 2017 года. Буров выразил надежду, что властям города удастся сохранить коллектив музея.

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Законодательное собрание Санкт-Петербурга в ближайшее время должно рассмотреть вопрос о возможности проведения референдума о статусе Исаакиевского собора и еще двух городских храмов-памятников. Юридическое управление Заксобрания дало отрицательный отзыв на инициативу о референдуме, а парламентский комитет по законодательству рекомендовал депутатам не поддерживать назначение референдума.