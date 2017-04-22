Директор музея «Исаакиевский собор» подтвердил свою отставку

Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM

Директор музея «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге Николай Буров подтвердил информацию о своей отставке с 1 июня 2017 года. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Буров рассказал, что 5 июня у него заканчивается контракт, и он решил не дожидаться этого срока, а уйти в отставку по собственному желанию с 1 июня.

«У меня 5 июня заканчивается контракт. Как вы знаете, директора — люди наемные, и защищены законом меньше всего. Не дожидаясь этого срока, я решил 1 июня самостоятельно уйти в отставку», — сказал Буров.

Он пояснил, что не хочет «на старости лет быть уволенным». При этом Буров подчеркивает, что его уход не стоит воспринимать «как бегство с корабля» — это «обдуманный нормальный уход».

Буров выразил надежду, что властям города удастся сохранить коллектив музея.

Николай Буров стал директором Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» в 2008 году. До этого он 20 лет был актером в Государственном академическом театре драмы имени А.С. Пушкина.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, широкий общественный резонанс вызвало решение властей Санкт-Петербурга передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование на 49 лет Русской православной церкви.

Общество Санкт-Петербурга оказалось расколото по вопросу передачи собора в пользование РПЦ. Те кто выступает против этого собрали инициативную группу, которая пытается инициировать проведение референдума. На референдуме предполагается спросить жителей города, согласны ли они, что указанные памятники истории и культуры федерального значения, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, должны оперативно управляться государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний.

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28 марта Петербургский горизбирком зарегистрировал инициативную группу, требующую проведения общегородского референдума о судьбе Исаакиевского собора, храма Спаса-на-Крови и Петропавловского собора. референдум по судьбе Исаакия.

Однако 21 апреля комитет Законодательного собрания Санкт-Петербурга по законодательству рекомендовал депутатам парламента на пленарном заседании отклонить инициативу о назначении референдума якобы в связи с несоответствием вопросов для референдума требованиям законодательства.

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