Суббота, 22 Апреля 2017 года
16:02:51 МСК

Директор музея «Исаакиевский собор» подтвердил свою отставку

Культура

Вопрос о референдуме до сих пор не решен

Николай Буров
Николай Буров

Санкт-Петербург, 22 апреля 2017, 14:14 — REGNUM  

Директор музея «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге Николай Буров подтвердил информацию о своей отставке с 1 июня 2017 года. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Буров рассказал, что 5 июня у него заканчивается контракт, и он решил не дожидаться этого срока, а уйти в отставку по собственному желанию с 1 июня.

«У меня 5 июня заканчивается контракт. Как вы знаете, директора — люди наемные, и защищены законом меньше всего. Не дожидаясь этого срока, я решил 1 июня самостоятельно уйти в отставку», — сказал Буров.

Он пояснил, что не хочет «на старости лет быть уволенным». При этом Буров подчеркивает, что его уход не стоит воспринимать «как бегство с корабля» — это «обдуманный нормальный уход».

Буров выразил надежду, что властям города удастся сохранить коллектив музея.

Николай Буров стал директором Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» в 2008 году. До этого он 20 лет был актером в Государственном академическом театре драмы имени А.С. Пушкина.

Читайте также: Инициаторы референдума по Исаакию намерены бороться до конца

Как ранее сообщало ИА REGNUM, широкий общественный резонанс вызвало решение властей Санкт-Петербурга передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование на 49 лет Русской православной церкви.

Общество Санкт-Петербурга оказалось расколото по вопросу передачи собора в пользование РПЦ. Те кто выступает против этого собрали инициативную группу, которая пытается инициировать проведение референдума. На референдуме предполагается спросить жителей города, согласны ли они, что указанные памятники истории и культуры федерального значения, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, должны оперативно управляться государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний.

Читайте ранее в этом сюжете:Заксобранию Петербурга предложат отклонить референдум о судьбе Исаакия

28 марта Петербургский горизбирком зарегистрировал инициативную группу, требующую проведения общегородского референдума о судьбе Исаакиевского собора, храма Спаса-на-Крови и Петропавловского собора. референдум по судьбе Исаакия.

Однако 21 апреля комитет Законодательного собрания Санкт-Петербурга по законодательству рекомендовал депутатам парламента на пленарном заседании отклонить инициативу о назначении референдума якобы в связи с несоответствием вопросов для референдума требованиям законодательства.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ узнали о возможной отставке директора музея «Исаакиевский собор»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
Главное сегодня
NB!
22.04.17
Директор музея «Исаакиевский собор» подтвердил свою отставку
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Культура
NB!
22.04.17
Валерий РокотовНочь как убийца
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
22.04.17
«Надо ли тотчас свергнуть правительство?»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
22.04.17
Станислав ТарасовДля США врагом номер один становится Иран
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
22.04.17
Метрополитен в Екатеринбурге: Увидят ли внуки вторую ветку метро
ЕкатеринбургРоссия Строительство метрополитена Экономика
NB!
22.04.17
Виталий Архиреев«Заряженные» автомобили на российском рынке: LADA против Skoda и KIA
МоскваРоссия Автопром Техника
NB!
22.04.17
Турецкие метания: тихо в Европу — по частям или гордо в Азию — империей?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
22.04.17
Барельефы станции метро «Парк Культуры»: не только труд, но и отдых
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
22.04.17
Италия и РПЦ: на что намекают метафоры
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
22.04.17
Непривычное в привычном. Как появился новый взгляд на природу
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
22.04.17
Фильм об идеалисте, втянутом в президентскую гонку
Лос-АнджелесСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
22.04.17
Нечеловеческий фактор «Титаника»
МадридИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
22.04.17
Игорь ЮдкевичПреодолевший время. Памяти Ивана Ефремова
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
22.04.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Октябрьская Кольцевая»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Культура
NB!
21.04.17
Олег АйрапетовПолитика колебаний. От уступок к беззаконию: Польша — 1863
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
21.04.17
Демирбай принес «Хоффенхайму» ничью с «Кельном» в компенсированное время
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
21.04.17
Анатолий КошкинПакт с Японией 1941 года: ненападение или нейтралитет?
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
21.04.17
Григорий Ванин, Александр ЖилинКонтрпропаганда должна быть с умом
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
21.04.17
«Шахтер» набрал максимум очков в матче с «Динамо» (Киев)
КиевУкраина Футбол Спорт
NB!
21.04.17
Грузия и Украина подписали совместную декларацию с осуждением России
ТбилисиГрузия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
21.04.17
На строительство транспортного узла в Мурманске у государства нет денег
МурманскРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
21.04.17
Обвиняют медиков: В Екатеринбурге фронтовик лишился ноги
ЕкатеринбургРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Общество
ещё главное