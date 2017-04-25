Москва, 25 апреля, 2017, 14:18 — ИА Регнум. 2017 год можно назвать Годом московского метро. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на портале городского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московское метро Россия

«В январе был открыт второй участок Солнцевской линии от «Парка Победы» до «Раменок». В апреле на Таганско-Краснопресненскую линию вышли поезда нового поколения «Москва» — одни из лучших в мире», — сказал Собянин.

«Надеюсь, что осенью откроются первые пять станций большого кольца метро — Третьего пересадочного контура — от «Делового центра» до «Петровского парка». Дальше на очереди участок Солнцевской линии до «Рассказовки», станция «Ховрино» на севере Москвы и продление Люблинско-Дмитровской линии до «Селигерской», — перечислил он.

«Итого на подходе ни много ни мало 42 километра линий и 19 новых станций метро, рядом с которыми живут или работают больше 1 миллиона москвичей. Не все новые станции будут открыты до Нового года. Но основные строительные работы мы постараемся завершить в 2017 году», — отметил градоначальник.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 10 лет столичные метростроители должны соорудить 164 км линий, что составляет 50% всех линий, построенных за 80 лет существования подземки.