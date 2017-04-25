Пекин, 25 апреля, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Власти КНР развернули на границе с Северной Кореей дополнительную военную группировку численностью 100 тыс. человек. Кроме того, вооруженные силы Китая приведены в состояние повышенной готовности, сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на источники в Китае.

XINHUA Китайские миротворцы

Усиленные меры предосторожности введены в Китае с середины апреля, в связи с обострением обстановки на Корейском полуострове. Так, данные наблюдений из космоса говорят о том, что Пхеньян готов провести очередное, шестое по счету ядерное испытание.

Вашингтон, в свою очередь, заявляет о возможности любого варианта ответа на действия КНДР. В начале апреля в направлении Корейского полуострова выдвинулась ударная группа ВМС США, возглавляемая авианосцем «Карл Винсон».

Позже к американским кораблям присоединились японские ракетные эсминцы «Асагара» и «Самидарэ», вместе они отработали действия в составе боевого соединения.

Издание отмечает, что новые учения ВМС США и Японии должны пройти в акватории Японского моря, куда корабли войдут через Корейский пролив. Ожидается, что в учениях будут участвовать и ВМС Южной Кореи.

Прежде Токио и Вашингтон не проводили столь крупных военных маневров в Японском море, чтобы не усугублять напряженность в регионе, подчеркивает Yomiuri.

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