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МИД КНР: Резкие движения могут привести к эскалации конфликта с КНДР

Политика

Китай осуждает ракетные и ядерные испытания Северной Кореи, однако по-прежнему считает ее дружественной страной

Пекин, 25 апреля 2017, 03:10 — REGNUM  Проявлять терпение, сдержанность и не делать резких ходов, которые могут привести к эскалации конфликта на Корейском полуострове, призвал Китай 24 апреля все вовлеченные стороны.

Пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан заявил во время очередной пресс-конференции, что ситуация на Корейском полуострове крайне осложнена, чувствительна и неимоверно напряжена.

Гэн также добавил, что Совбез ООН ясно и четко запретил КНДР проводить ядерные и ракетные испытания.

«Китай и КНДР, являются мирными соседями, при этом, обе страны поддерживают дружеские обмены», — заявил он, отвечая на вопрос, намерен ли Китай посылать представителей принять участие в мероприятиях по случаю 85-й годовщины создания Корейской народной армии, которые пройдут 26 апреля.

Отметим, что Китай последовательно призывает США, КНДР и Южную Корею решать конфликт исключительно путем переговоров и диалога. Одновременно с этим, Поднебесная осуждает ядерные и ракетные испытания КНДР, солидаризируясь с решениями Совбеза ООН, которые предусматривают введение экономических санкций против КНДР.

Читайте ранее в этом сюжете: КНР: Стороны должны соблюдать резолюции ООН по КНДР и избегать эскалации

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