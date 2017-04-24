Москва, 24 апреля, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Российская валюта все же не устояла перед напором падающей нефти. Котировки пары USD/RUB к концу недели подошли к отметке 56,50. И на предстоящей неделе шансов на рост у рубля немного, а вот факторов давления несколько, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсы валют

«Нефть может продолжить движение в район уровня 50 долларов за баррель по Brent. Рынок начинает сомневаться, что усилий в формате ОПЕК+ будет достаточно для достижения баланса рынка. США и другие с удовольствием заполнят появившуюся нишу», — сказала Рогова.

«28 апреля Банк России объявит решение по монетарной политике. Эльвира Набиуллина уже намекнула на то, что они могут обсудить снижение ставки на 25 — 50 б.п. И такой исход вполне возможен», — отметила она.

«На следующую неделю приходится пик налоговых платежей. А это значит, что уже с середины недели рубль утратит поддержку компаний-экспортеров, продающих валютную выручку», — пояснила эксперт.

«Кроме того, впереди длинные майские выходные, что традиционно приведет к фиксации прибыли по коротким позициям по паре USD/RUB. Таким образом, путь к уровню 57,40 — открыт», — полагает Рогова.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 24 апреля Центральный банк России понизил официальный курс доллара США к рублю на 18 копеек до 56,23 рубля. Официальный курс евро к рублю установлен на отметке 60,31 рубля, что ниже предыдущего дня на 30 копеек.