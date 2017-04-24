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«Рубль: между нефтью и «баксом»

Экономика

Комментарий аналитика о курсах валют на 24 апреля

Доллары
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллары

Москва, 24 апреля 2017, 08:18 — REGNUM  Основным негативом для российской валюты остаются цены на нефть. На масштаб пятничной сырьевой распродажи «россиянин» банально не успел среагировать — торги закрылись раньше, чем баррель Brent обновил минимумы трех недель, отметила старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Входящий в активную фазу налоговый период в России вряд ли сможет уравновесить имеющийся внешний негатив для рубля. Рынок подзабыл, что рубль все-таки был и остается сырьевой валютой, а значит, никакому carry trade не перебить минора нефти.

Ко всему прочему, инвесторы увлеклись локальными историями и так и не отыграли полноценным образом указания главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о готовности регулятора понизить ключевую ставку в апреле — вопрос только в величине снижения. К 24 апреля рубль, выходит, оказался под давлением, которое даже самые явные оптимисты не смогут проигнорировать.

Однако это давление отчасти может снять наблюдаемая капитуляция доллара США — после победы в первом туре французских выборов г-на Макрона евро бодро дорожает.

К слову, рублевая цена «бочки» нефти составляет сейчас около 2933 руб., что ниже удобной бюджету и Минфину.

Торги понедельника для доллара США пройдут в пределах 56,10−57,15 руб.

По итогам торговой сессии на Московской бирже 21 апреля курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 29 коп. (+045%), до 56,45 руб., курс евро укрепился на 20 коп. (+0,5%), до 60,57 руб.

Центральный банк России с 22 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 18 коп., до 56,23 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 60,31 руб., что ниже предыдущего дня на 30 коп.

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