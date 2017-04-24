Париж, 24 апреля, 2017, 05:07 — ИА Регнум. МВД Франции подсчитало уже более 97% бюллетеней на первом туре президентских выборов в стране. Согласно предварительным результатам, разрыв между экс-министром экономики, основателем партии «Вперед» Эммануэлем Макроном и лидером партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен составляет уже почти 2,5%.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмануэль Макрон и Марин Ле Пен

Так, за Макрона проголосовали на данный момент 23,86% избирателей. За Марин Ле Пен — 21,43%. Оба эти кандидата проходят во второй тур выборов, который состоится 7 мая.

Примечательно, что в Париже за лидера Нацфронта проголосовало всего 4,99% избирателей, за Макрона свои голоса отдали 34,83%. В столице подсчитали уже все 100% бюллетеней.

Вторым в Париже оказался кандидат от партии «Республиканцы» экс-премьер Франсуа Фийон — 26,45%. При этом во второй тур президентских выборов этот кандидат не проходит. Третий в Париже — лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон — 19,56%. Далее с 10,18% следует кандидат-социалист Бенуа Амон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер партии «Вперед» Эммануэль Макрон уже отправился отмечать свою победу в первом туре. Для этого был выбран ресторан La Rotonde, который в свое время посещали Эрнест Хемингуэй, Пабло Пикассо и Амадео Модильяни.

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