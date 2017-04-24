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Ле Пен сделала «Национальный фронт» популярным, как никогда прежде

Политика

Рекорд по количеству проголосовавших за эту партию

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Марин Ле Пен
Иван Шилов © ИА REGNUM
Марин Ле Пен

Париж, 24 апреля 2017, 02:50 — REGNUM  За партию «Национального фронта» во Франции еще никогда не голосовало так много граждан, как во время актуальных президентских выборов. Так, лидер партии, кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен поставила рекорд для своего политического объединения по количеству голосов избирателей, сообщает газета Figaro.

По предварительным данным, за Ле Пен проголосовали 6 млн 980 тыс. 983 гражданина Франции. Это — самый высокий показатель для «Национального фронта» за все время существования партии.

В настоящее время подсчитано чуть более 32 млн бюллетеней, то есть около 90%. За лидера партии «Вперед», экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона по итогам первого тура проголосовали 23,50%. За Марин Ле Пен — 22,07%.

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Карта выборов
Иллюстрация: Twitter.com/Ashley_J_Kirk
Карта выборов

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Ранее ИА REGNUM писало, что в Париже проходят демонстрации граждан, недовольных результатами выборов. Изначально протесты начались на площади Бастилии. Потом протесты возобновились в районе площади Республики.

Протестующие вступают в столкновения с полицией. Стражи порядка окружили недовольных и применяют слезоточивый газ, дымовые и шумовые гранаты. Протестующие бросают в полицейских файеры и другие предметы.

Читайте ранее в этом сюжете: Столкновения демонстрантов и полиции в центре Парижа возобновились

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