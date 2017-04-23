Киев, 23 апреля, 2017, 16:15 — ИА Регнум. Власти Украины выступают за «тщательное расследование» инцидента с подрывом автомобиля специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал на своей странице в соцсети Twitter.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Мониторинговая миссия ОБСЕ

«Необходимо максимально тщательное расследование трагедии с автомобилем СММ ОБСЕ на «оккупированной» территории и обеспечить безопасность СММ и свободу действий в соответствии с мандатом», — написал он.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 23 апреля в окрестностях Луганска на фугасе подорвался легковой автомобиль наблюдателей ОБСЕ. В результате инцидента погиб один представитель миссии, еще один получил ранение.

Сотрудники МГБ ЛНР считают, что в отношении наблюдателей ОБСЕ был совершен террористический акт. В районе с. Пришиб возле линии фронта на дороге, по которой постоянно в это время передвигались представители миссии, была установлена мина украинской диверсионной группой.

Читайте также: При подрыве автомобиля миссии ОБСЕ в ЛНР погиб один наблюдатель

Читайте также: ЛНР: Украина совершила террористический акт против миссии ОБСЕ