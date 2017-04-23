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ЛНР: Украина совершила террористический акт против миссии ОБСЕ

Происшествия

МГБ ЛНР считает, что на сотрудников миссии ОБСЕ было покушение со стороны украинских спецслужб

Сотрудники ОБСЕ
OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Сотрудники ОБСЕ

Луганск, 23 апреля 2017, 14:27 — REGNUM  Сегодня около 12.15 на территории Луганской народной республики подорвался автомобиль с группой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Представители правоохранительных органов ЛНР, выехавшие на место происшествия, рассказали, что миссия ОБСЕ передвигалась на двух автомобилях. Взрывное устройство сработало под первым из них. В машине, наехавшей на противотанковую мину, один человек погиб и один наблюдатель был ранен. Наблюдатели, находившиеся во второй машине, не пострадали.

Сотрудники МГБ ЛНР считают, что в отношении наблюдателей ОБСЕ был совершен террористический акт. В районе с. Пришиб Славяносербского района возле линии фронта на дороге, по которой постоянно в это время передвигались представители миссии, была установлена мина украинской диверсионной группой. «Рядом там находятся позиции 93-й бригады ВСУ. Накануне в зоне ответственности этой бригады замечены диверсионно-разведывательные группы. Мы предполагаем, что украинские террористы, используя радиоперехваты переговоров сотрудников ОБСЕ, целенаправленно сделали закладку на пути следования автомобилей миссии», считают представители госбезопасности ЛНР.

Напомним, что еще в марте министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник на брифинге рассказал, что его служба обладает информацией о намерении СБУ устроить провокацию или покушение на сотрудников международных миссий, работающих в ЛНР. «Планируется проведение провокаций и терактов как в местах проживания, так и в местах досуга сотрудников миссий. Мы делаем все возможное, чтобы трагедии не произошли, но на Западе должны себе давать отчет, кого они вскормили», — сказал глава МГБ ЛНР Л. Пасечник.

Читайте ранее в этом сюжете: При подрыве автомобиля миссии ОБСЕ в ЛНР погиб один наблюдатель

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