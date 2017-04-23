ЛНР: Украина совершила террористический акт против миссии ОБСЕ

Луганск, , 14:27 — REGNUM Сегодня около 12.15 на территории Луганской народной республики подорвался автомобиль с группой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Представители правоохранительных органов ЛНР, выехавшие на место происшествия, рассказали, что миссия ОБСЕ передвигалась на двух автомобилях. Взрывное устройство сработало под первым из них. В машине, наехавшей на противотанковую мину, один человек погиб и один наблюдатель был ранен. Наблюдатели, находившиеся во второй машине, не пострадали.

Сотрудники МГБ ЛНР считают, что в отношении наблюдателей ОБСЕ был совершен террористический акт. В районе с. Пришиб Славяносербского района возле линии фронта на дороге, по которой постоянно в это время передвигались представители миссии, была установлена мина украинской диверсионной группой. «Рядом там находятся позиции 93-й бригады ВСУ. Накануне в зоне ответственности этой бригады замечены диверсионно-разведывательные группы. Мы предполагаем, что украинские террористы, используя радиоперехваты переговоров сотрудников ОБСЕ, целенаправленно сделали закладку на пути следования автомобилей миссии», считают представители госбезопасности ЛНР.

Напомним, что еще в марте министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник на брифинге рассказал, что его служба обладает информацией о намерении СБУ устроить провокацию или покушение на сотрудников международных миссий, работающих в ЛНР. «Планируется проведение провокаций и терактов как в местах проживания, так и в местах досуга сотрудников миссий. Мы делаем все возможное, чтобы трагедии не произошли, но на Западе должны себе давать отчет, кого они вскормили», — сказал глава МГБ ЛНР Л. Пасечник.

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