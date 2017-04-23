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При подрыве автомобиля миссии ОБСЕ в ЛНР погиб один наблюдатель

Происшествия

Ещё один получил ранения

Автомобили ОБСЕ
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Автомобили ОБСЕ

Луганск, 23 апреля 2017, 14:21 — REGNUM  Сотрудник Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) погиб при подрыве легкового автомобиля на фугасе в окрестностях Луганска. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики.

«Сегодня, 23 апреля 2017 года, при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск — Сокольники в районе села Пришиб произошёл подрыв одного автомобиля наблюдателей, в результате один представитель миссии погиб, один получил ранение», — сказано в сообщении.

СММ ОБСЕ в Донбассе подтвердила факт подрыва своего автомобиля в Донбассе.

«Мы можем подтвердить, что патруль ОБСЕ был вовлечён в серьёзный инцидент безопасности в Луганской области», — сказано в сообщении пресс-центра СММ ОБСЕ в Twitter.

Силовые структуры ЛНР не исключают, что фугас был заложен украинскими диверсантами с целью провокации.

Читайте ранее в этом сюжете: Автомобиль с наблюдателями ОБСЕ подорвался под Луганском

Читайте развитие сюжета: ЛНР: Украина совершила террористический акт против миссии ОБСЕ

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