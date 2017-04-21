Куйбышев, Новосибирская область, 21 апреля, 2017, 10:05 — ИА Регнум.

В Новосибирской области заместитель главы Куйбышевского района Валерий Конев признан виновным в халатности при реконструкции насосно-фильтровальной станции в городе Куйбышеве.

Город Куйбышев

Читайте также: За грязную воду в одном из районов Новосибирской области ответит чиновник

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, установлено, что с начала июля 2009 года по декабрь 2012 года Конев, превышая свои должностные полномочия, незаконно утвердил сметную документацию по реконструкции насосно-фильтровальной станции в Куйбышеве. Работы проводились в рамках реализации областной целевой программы. В результате бюджету Новосибирской области был причинен ущерб свыше 15 млн рублей. Уголовное дело в отношении чиновника рассматривалось по статье «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Но суд переквалифицировал действия и признал Конева виновным в «халатности» (ч. 1 ст. 293 УК РФ).Ему назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. При этом суд освободил Валерия Конева от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее за многомиллионное мошенничество при реконструкции названной насосно-фильтрованной станции условные сроки получили бывший генеральный директор подрядной строительной организации и директор организации, поставлявшей насосное оборудование. Установлено, что они присвоили бюджетные деньги, которые должны были пойти на оплату насосного оборудования. Через фирму-однодневку было приобретено насосное оборудование на сумму свыше 3,5 млн рублей, а заказчику к оплате были выставлены счета на сумму свыше 25,5 млн рублей. Ущерб, причинённый Новосибирской области, составил более 22 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела ущерб был возмещен в полном объеме, а осужденные получили по три года лишения свободы условно каждому, с испытательным сроком два года.

Читайте также: В Новосибирской области «насосные» мошенники получили условные сроки

Кроме того, уже завершено расследование уголовного дела в отношении главы Куйбышевского района Виктора Функа. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при реконструкции той же насосно-фильтровальной станции. По версии следствия, в 2007—2009 годах Куйбышевскому району из бюджетов различных уровней на реконструкцию станции, предназначенной для водозабора и очистки подаваемой населению воды, было выделено более 120 млн рублей. По договору главой администрации района Функом функции заказчика по реконструкции станции были переданы ГУП «Новосибирскжилкомхоз» (в 2009 году преобразовано в ОАО «ГазТрансКом»). При исполнении этого договора администрация района на расчетные счета «Новосибирскжилкомхоза» в 2007—2009 годах перечислила более 108 млн рублей. Но в установленный срок необходимый комплекс работ по завершению реконструкции объекта выполнен не был. А Виктор Функ не обеспечил надлежащий контроль за проведением работ и допустил перечисление предназначенных для финансирования реконструкции денежных средств без проверки фактически выполненных работ. Позже, в 2010—2012 годах, Функ, в нарушение законодательства, регулирующего вопросы заключения контракта и выполнения работ для муниципальных нужд, наделил ОАО «ГазТрансКом» функциями муниципального заказчика, перечислив на расчетные счета предприятия более 103 млн рублей для производства работ по реконструкции насосно-фильтровальной станции. И вновь чиновник не обеспечил эффективное расходование бюджетных средств, контроль за ходом, качеством и надлежащей приемкой работ. С ведома Функа работы велись на основе проектной документацией, не обеспечивающей при вводе насосно-фильтровальной станции в эксплуатацию подачу населению воды надлежащего качества.

В результате всего этого население города Куйбышева численностью более 42 тыс. человек так и не было обеспечено водой надлежащего качества. Сумма материального ущерба превышает 103 млн рублей. Для возмещения причиненного вреда по уголовному делу на недвижимость Виктора Функа наложен арест. Сам он временно отстранен от должности главы района.

Читайте также: Главе района в Новосибирской области отменили домашний арест за залог

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что Виктор Функ пять лет (с 1999 года) возглавлял администрацию города Куйбышев, а с 2004 года стал главой района. Осенью 2015 года Функ подтвердил свои полномочия, выиграв конкурс за замещение должности.