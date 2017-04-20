Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2017, 15:24 — ИА Регнум.

Когда очередной футбольный сезон подходит к концу, самое время подводить его итоги. Особенно, если игровой год уже вошёл в историю команды. Так, например, клубу «Ростов» сезон 2016/17 запомнится навсегда: команда успешно дебютировала в Лиге чемпионов УЕФА, завоевав право участия в плей-офф Лиги Европы. Игроки надеются, что это не последний опыт участия на международной арене. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 20 апреля.

Fc-rostov.ru Защитник «Ростова» Фёдор Кудряшов

«Нынешний евросезон принес много опыта, надеюсь, что еще будет возможность сыграть на таком уровне, проявить себя еще лучше. Эмоционально запомнилась ответная игра с «Андерлехтом» (2:0), с точки зрения результата — в Голландии с «ПСВ» (0:0). Ну, а на стадионе «Висенте Кальдероне» и стадионе «Аякса» все пропитано духом футбола. Хочется, чтобы мы стабильно играли в Европе, все-таки это затягивает», — отметил защитник «Ростова» Фёдор Кудряшов.

Напомним, еврокубковое турне «Ростов» начал с квалификационных матчей, которые успешно прошел. В групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА желто-синие достойно сражались с грандами футбола — испанским «Атлетико», «Баварией» из Мюнхена, ПСВ из Голландии. Сенсационной оказалась домашняя победа над немцами (3:2).

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«Ростов» играет против тех, кого раньше видел по телевизору»

Не пройдя в следующий этап Лиги чемпионов, жёлто-синим удалось пробиться в плей-офф Лиги Европы. Здесь уже оказалась по плечу чешская «Спарта». Ну, а завершилось еврокубковое турне в Англии на стадионе «Олд Траффорд», где футболисты «Ростова» уступили хозяевам поля — «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА (0:1). Несмотря на поражение, эта встреча списана в историю жёлто-синих, как ещё один исторический матч против одного из лучших клубов в мире.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , финансовая ситуация в клубе сейчас налажена, долгов нет. Но правительство Ростовской области намерено продать свои акции за символическую сумму, но только надежному инвестору. Власти обещают и впредь помогать и поддерживать желто-синих.