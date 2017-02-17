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«С «Баварией» мы набирались опыта, сегодня у «Ростова» есть стержень»

Спорт
Главный тренер желто-синих прокомментировал разгромную победу над чехами
Радость победы
Иллюстрация: Vk.com/fcrostov
Радость победы

Ростов-на-Дону, 17 февраля 2017, 10:14 — REGNUM  

«Получился хороший матч по содержанию и результативности. Мы были быстрее соперника и лучше реализовывали моменты», — прокомментировал разгромную победу над чехами главный тренер «Ростова» Иван Данильянц. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 17 февраля.

По словам наставника, теперь у донского клуба есть две пары хороших форвардов. Это Дмитрий Полоз и Александр Бухаров, Сердар Азмун и Марко Девич. «Во втором тайме было много хороших подходов, жаль, что не удалось забить еще, но уже виден резерв в атаке», — обратил внимание Данильянц.

Что касается особенностей подготовки к первому матчу Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» из Мюнхена и матчу в рамках Лиги Европы УЕФА со «Спартой» из Праги, то рулевой ответил: «В первой встрече с немцами «Ростов» набирался опыта, сегодня же можно говорить, что у нас есть стержень. Независимо от соперника, мы понимаем, что в таких матчах высокий уровень, и нужно быть готовыми ментально, физически и технически».

С тем, что главный футбольный клуб Дона теперь стал солидным и завоевывает позиции на европейской арене, надо быть осторожным, считает тренер. По его мнению, из-за этого можно потерять землю под ногами, а из такого состояния сложно выходить.

«Нужно понимать, что мы сыграли только один матч, впереди ответная встреча, которая таит в себе угрозу. Ребята выросли, стали опытнее в игре, но лучше все же оставаться на земле и работать дальше. У нас в команде мужики, и нужно сохранять этот стержень. Если к стержню буду добавляться содержательные элементы — это прекрасно. Не забывайте, что по регламенту у нас две встречи. Да, мы сделали большое дело, но в ряде моментов нам везло, в другом матче все может быть иначе. «Спарта» не была слабой, просто сегодня нам удалось выиграть с таким счетом», — заключил Данильянц.

Отметим, в день матча на ростовский стадион «Олимп-2» пришли чуть более 6 тыс. болельщиков. Они стали свидетелями победы «Ростова» над «Спартой» (4:0), которая также вписана в историю желто-синих.

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Напомним, перед игрой Данильянц отмечал, что «Спарта» умеет играть в футбол: соперник много забивает и мало пропускает. По словам тренера, у клуба есть много сильных игроков, каждый из которых хорошо подготовлен. Также решено, что подготовка к ответной встрече со «спартанцами» пройдет в Турции, так как тренировочное поле жёлто-синих замело, а газон главной футбольной арены портить перед второй частью сезона 2016/17 не хочется.

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