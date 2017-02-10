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Россия и Грузия. На перекрестке «торговых» и «политических» коридоров

Политика
Для прорывного решения проблемы необходимо, чтобы экономическая составляющая перевесила политические риски для Тбилиси
Иллюстрация: Shimerli.livejournal

Рубен Грдзелян, 10 февраля 2017, 16:35 — REGNUM  

Отправленное «под сукно» российско-грузинское, так называемое, соглашение «О торговых коридорах» от 2011 года обрело в СМИ вторую жизнь после того, как на днях о нем вспомнили «переговорщики» от Грузии и России Зураб Абашидзе и Григорий Карасин. Соглашение стало предметом очередных обсуждений сторон 7 февраля в Праге.

Этот интересный документ в свое время был создан для того, чтобы Тбилиси не применил право вето на вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Россия вступила в ВТО, а соглашение было отправлено пылиться на полки — оно выполнило свое предназначение.

Хотя за эти годы о нем то и дело вспоминали (преимущественно представители оппозиции в Тбилиси в целях критики властей), документ был забыт на уровне переговоров между российскими и грузинскими официальными представителями. По крайней мере, о нем официально не упоминалось. И любопытно, что в настоящем сформировались определенные политические условия для его реанимации.

Есть на то и экономические причины — торговый оборот между Грузией и Россией растет (на 17% в 2016 году, до порядка $800 млн, что является третьим значением для Грузии). И очевидно, что отсутствие стабильного сообщения между двумя странами стало помехой для дальнейшего развития торговли. Роль же внешней торговли резко возросла в условиях оттока капитала и экономической стагнации на пространстве Евразии.

В целом соглашение представляет собой оригинальное решение проблемы транспортного сообщения между Россией и Грузией. Как известно, проблема единственно действующей автодороги между двумя странами через КПП «Верхний Ларс» не позволяет эффективно осуществлять торговлю, как между РФ и Грузией, так и между Арменией и Россией. В настоящее время она опять закрыта из-за погодных условий. Простаивала она долгое время и перед новогодними праздниками, когда товаропроизводители из Грузии и Армении остро нуждались в доставке своей продукции на российский предпраздничный рынок.

Беспроблемное транспортное, торговое сообщение через Южную Осетию и Абхазию является и предметом «Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами». Его суть заключается в организации передвижения торговых грузов по определенных текстом соглашения коридорам. Причем, кроме абхазского и югоосетинского коридоров сюда включен и ныне беспроблемный с политической точки зрения коридор через «Верхний Ларс». Видимо, с целью невыделения из темы транспортного сообщения между двумя странами проблемных коридоров.

Текст соглашения не содержит географических названий, определяющих коридоры, называются лишь координаты. К примеру для абхазского участка определяются координаты UTM 37T 576 170 Е/4 817 809 N (Адлер) до UTM 37T 734 926 Е/4 709 359 N (грузинский Зугдиди). Начало и конец коридора находятся за пределами территории Абхазии. Для югоосетинского — село Нар в Северной Осетии и грузинский Гори (по тому же принципу). Ну и «Верхний Ларс» — не сложно.

Предполагается, что в точках входов-выходов коридоров российская и грузинская стороны будут осуществлять контроль над передвижением торговых грузов, обмениваться друг с другом электронными данными, следить за передвижением транспортных средств с помощью GPS, и все эти данные предоставлять третьей, нейтральной стороне. Последняя — это частная компания, которую должна выбрать Швейцария по взаимному согласию всех сторон. Ее представители также будут физически находиться на точках входа/выхода коридоров, которые, еще раз подчеркнем, не находятся на территориях Абхазии и Южной Осетии. Формально соглашение вступило в силу с даты присоединения РФ к ВТО.

Несмотря на то, что соглашение лишено политических смыслов, его критики в Грузии считают реализацию положений документа фактическим признанием границ Абхазии и ЮО. Очевидно, что в настоящее время в реализации соглашения экономически заинтересованы и Грузия, и Армения. Для России этот вопрос является объектом политического толка. Но для прорывного решения этой проблемы необходимо, чтобы экономическая составляющая перевесила политические риски именно для Тбилиси.

По всей видимости, ситуация приближается к точке, где «торговые коридоры» станут менее пересекаться с «политическими войнами».

regnum author Рубен Грдзелян
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