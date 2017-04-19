Санкт-Петербург, 19 апреля, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Военно-морской флот России планирует в 2017 году получить от кораблестроителей 40 кораблей и судов различного класса. Об этом сегодня, 19 апреля, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв после церемонии закладки патрульного боевого ледокола «Иван Папанин» на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В этом году мы планируем получить 40 кораблей и судов, в том числе фрегаты «Адмирал Горшков», «Адмирал Макаров». Мы планируем получить корабли проекта 21 361, то есть малые ракетные катера. Ну и закладки кораблей будут в этом году», — сказал Владимир Королёв.

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Главком ВМФ отметил, что заложенный сегодня на «Адмиралтейских верфях» универсальный патрульный ледокол проекта 23 550 «Иван Папанин» флот планирует получить в 2020—2021 годах, однако передача этого судна в в состав ВМФ может состояться и раньше.

Сроки закладки и передачи второго судна этого же проекта «Николай Зубов», по словам главкома, будут ясны после утверждения новой госпрограммы вооружения.

Ледокол «Илья Муромец», который также строится на «Адмиралтейских верфях», флот рассчитывает получить уже до конца этого года.

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Также достигнута договоренность с проектировщиками судов «Алмаз» на строительство малого ледокола. Планируются также заказы арктических танкеров для нужд ВМФ.

Как отметил на церемонии закладки «Ивана Папанина» председатель комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Максим Мейксин, в прошлом году судостроительные предприятия города построили 11 видов судов, на сегодняшний день строится ещё 30.