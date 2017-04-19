Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Компания ФГУП «Спорт-Инжиниринг», которая ведет строительство стадионов к ЧМ-2018 в российских городах-организаторах мундиаля, должна минстрою Ростовской области почти 16 млн рублей. Такую сумму неустойки застройщик должен заплатить за то, что фирма не выполнила предусмотренные контрактом работы в срок. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Donland.ru Макет ростовского стадиона

Вместе с тем в пользу застройщика с минстроя Ростовской области взыскано 375 тыс. рублей по встречному иску за просрочку оплаты работ. Напомним, судебная тяжба между сторонами длится около года.

Кроме того, генеральный подрядчик строительства главного спортивного объекта ЧМ-2018 на Дону «Крокус Интернэшнл» в 2016 году была оштрафована. С заявлением в суд обратилось Северо-Кавказское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. В частности, компания несколько отклонилась при строительстве стадиона от проекта — не выполнила предписание переделать фундаментное основание объекта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов-Арену» строят ускоренными темпами. В конце 2016 года было решено принять первый футбольный матч в ноябре 2017 года. Первыми на газон главного спортобъекта ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону должны выйти игроки сборной России.

Футбольную арену, которую строят к ЧМ-2018, к сдаче в эксплуатацию начнут готовить в мае. Выездная инспекция руководства региона и генподрядчика в марте 2017 года подтвердила готовность стадиона на 75%.

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Стадион «Ростов-Арена» на левом берегу реки Дон начали возводить в 2013 году с намыва основания. Согласно проекта, срок завершения работ был определён 25 декабря 2017 года.

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