Севастополь, 18 апреля, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Черноморский флот не планирует отдавать построенные Минобороны детские сады Севастополю до тех пор, пока флот не обеспечит местами детей военнослужащих. Об этом заявил в Законодательном собрании 18 апреля после доклада врио губернатора Дмитрия Овсянникова командующий Черноморским флотом РФАлександр Витко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«У меня каждый день в Сочи военнослужащие решают боевые задачи и к сожалению, гибнут, как это произошло сегодня. Я не могу оставить семьи военнослужащих, хотя бы в минимальной степени не обеспечив их, в том числе, детскими садами. Я буду защищать их интересы».

Он также добавил, что ЧФ передаст на баланс города общеобразовательную школу №8, которая была построена для обучения детей моряков-черноморцев.

По его словам, с возвращением Севастополя в Россию, поставленная перед школой цель — сохранение российского образования для детей офицеров и военнослужащих — уже неактуальна.

Добавим, что в период юрисдикции Украины эта школа была единственной, в которой велось преподавание по российской учебной программе.