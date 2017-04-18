Астана, 18 апреля, 2017, 15:10 — ИА Регнум. В экономическом анализе трансграничные переводы физических лиц мало упоминаются — это не очень популярный показатель экономического сотрудничества. Однако на самом деле, он свидетельствует очень о многом: о процессах, связанных с трудовой миграцией, о проживании граждан за пределами страны, о торговле физических лиц, да и просто о родственных связях населения. Поэтому он достаточно важен как показатель реальных связей между гражданами разных стран.

Так как же выглядит этот показатель для Казахстана? Национальный банк Казахстана подвел итоги за 2016 год. Как выяснилось, в Казахстан стало больше прибывать денег и меньше убывать. Из таблицы видно, что поступления в страну с 2013 года по 2016 год выросли на 35%, а вот отток денег за тот же период снизился почти в 2 раза.

Таблица № 1. Трансграничные переводы физических лиц за 2013−2016 год

миллионов долларов США

Год

Переводы в Казахстан

Переводы из Казахстана

Сальдо

2013

203,08

1 996,38

-1 793,30

2014

224,65

1 760,95

-1 536,30

2015

190,61

1 461,70

-1 271,09

2016

271,51

1 087,25

-815,74

Это означает и снижение покупательной способности казахстанцев, и уменьшение как численности, так и заработков иностранных трудовых мигрантов в Казахстане. Также это значит, что граждане Казахстана стали чаще выезжать за рубеж для работы там.

Какие страны отправляют больше всего денег в Казахстан? На переводы из первой десятки стран приходится 213,8 миллионов долларов из 271,51 миллиона, то есть 79%. На первом месте Россия, а на втором Германия — страны, где живет большое количество и нынешних казахстанских граждан, и бывших, у которых в Казахстане остались родственники. На третьем месте США, на четвертом Южная Корея — значит, наших людей там все больше и они отправляют деньги домой, родне. В общем, по сути, переводы в Казахстан из какой-то страны — это степень родства казахстанского населения и населения этого государства.

А вот размеры переводов из Казахстана отражают трудовую миграцию, поддержку студентов/родственников и торговлю между физическими лицами. Трудовая миграция — это в основном Турция, Узбекистан, Киргизия, Украина, Азербайджан и Таджикистан. США и Германия — поддержка студентов/родственников. Трудовая миграция, поддержка студентов/родственников и торговля физических лиц — это Россия и Китай.

А теперь динамика по странам. По переводам в Казахстан: в девять раз выросли переводы из Южной Кореи, почти в три раза из Киргизии, почти в 2,5 раза из ОАЭ. Стабильны переводы из США и России.

Таблица № 2. Переводы в Казахстан физических лиц — Топ-10 стран

миллионов долларов США

Страна

2013 год

2016 год

Соотношение переводов 2016 года к переводам 2013

года, %

94,88

95,51

100,66

19,92

23,97

120,33

23,80

23,66

99,41

2,38

21,81

916,39

4,22

11,49

272,27

8,17

10,94

133,90

3,62

8,76

241,99

7,78

7,57

97,30

4,97

6,87

138,23

2,08

3,21

154,33

А что касается переводов из Казахстана, то больше всего упали потоки в Китай, Германию, Турцию. Незначительно изменилось число переводов в Таджикистан и Россию.

Таблица № 3. Переводы из Казахстана физических лиц — Топ-10 стран

миллионов долларов США

Страна

2013 год

2016 год

Соотношение переводов 2016 года к переводам 2013

года, %

671,59

552,11

82,21

308,69

111,30

36,06

155,82

100,51

64,50

392,06

89,57

22,85

66,12

44,68

67,57

33,91

23,61

69,63

46,32

22,54

48,66

56,58

15,44

27,29

33,38

13,38

40,08

11,01

10,76

97,73

Таким образом, можно сделать вывод, что трудовой рынок Казахстана становится все более ориентированным на местных жителей — все меньше денег для того, чтобы платить иностранцам. Ну и сами казахстанцы активнее стали уезжать на работу в другие страны. По всей видимости, оба этих процесса будут развиваться и дальше.

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