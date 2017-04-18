Санкт-Петербург, 18 апреля, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Реки и каналы Санкт-Петербурга предлагается закрыть с 1 июня по 4 июля 2017 года в связи с проведением в городе матчей футбольного Кубка Конфедераций FIFA. Также планируется ввести аналогичные ограничения в водных акваториях Москвы, Сочи и Казани, где пройдут матчи футбольного турнира, по традиции предваряющего Чемпионат мира по футболу.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Санкт-Петербург

Проект соответствующего приказа Министерства транспорта РФ опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения.

Согласно проекту приказа «Об установлении запретных для плавания районов в акватории, в пределах которой вводятся усиленные меры безопасности, правил для таких районов, а также случаев, при которых вводимые ограничения не применяются», предлагается на период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года с 1 июня по 4 июля 2017 года установить запретные для плавания районы:

1. В акватории морского порта Сочи; 2. В акваториях морских портов Большой порт Санкт-Петербург и Пассажирский порт Санкт-Петербург; 3. На участках внутренних водных путей Российской Федерации, входящих в границы городов Казань, Москва, Санкт-Петербург.

Согласно проекту приказа Минтранса, в акваториях этих городов запрещается стоянка и передвижение маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов.

Ограничения не применяются по отношению к судам, судовладельцы которых получат от оперативного штаба по обеспечению безопасности право на посещение объектов Кубка конфедераций, к судам, привлеченным к мероприятиям, связанным с проведением Кубка конфедераций, судам с грузами для обеспечения Кубка конфедераций, к судам, привлеченным к мероприятиям по обеспечению безопасности Кубка конфедераций.

Также ограничения не относятся к буксирам, судам, предназначенным для доставки лоцмана на борт судна и снятия лоцмана с борта судна, судам портового флота, предназначенным для снятия с судов нефтесодержащих смесей, сточных вод и мусора, судам, предназначенным для доставки бункерного топлива, пресной воды на суда, специальным спасательным судам, судам для оказания экстренной медицинской помощи.

На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта Минтранса и независимая антикоррупционная экспертиза.

Матчи Кубка Конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года. В Петербурге их примет стадион «Санкт-Петербург Арена» 17, 22, 24 июня и 2 июля 2017 года.

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