Симферополь, 18 апреля, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Сегодня, 18 апреля, работа Керченской переправы может быть нарушена. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, причиной станет сильный ветер, который синоптики прогнозируют в Крыму.

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Неблагоприятные погодные условия сложатся, по данным метеорологических служб, в Керченском проливе, в Азовском море и в порту Керчь. Здесь порывы северо-западного ветра во второй половине дня могут достигать 20 метров в секунду. Усугубит ситуацию дождь, который местами будет сильным. Высота волн может достигать 12 дм.

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По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сильные осадки в регион 18 апреля и в ночь на 19 апреля принесет южный циклон. Сотрудники МЧС напоминают жителям Крыма о необходимости соблюдать правила безопасности при сильном дожде и сильном ветре.

Добавим, что 17 апреля Керченская паромная переправа также работала в условиях действующего штормового предупреждения. На линии «Кавказ — Крым» были задействованы паромы «Олимпиада», «Крым», «Майор Чапичев», «Протопорос IV» и «Елена». Грузовой транспорт на линии «Кавказ — Керченский морской торговый порт» перевозили паромы «Ейск» и «Гликофилуоса III».

За 16 апреля было перевезено более 6 тыс. пассажиров, свыше 1,2 тыс. автомобилей.