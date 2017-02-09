В Крыму восстанавливают электроснабжение после разгула стихии

Энергетики обещают завершить работы в ближайшее время

Симферополь, , 16:32 — REGNUM В населенных пунктах Крыма, оставшихся без света из-за непогоды, завершаются аварийно-восстановительные работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».

Как сообщается, на 15:00 9 февраля завершаются работы на последних обесточенных воздушных линиях 6−10 кВ. Несмотря на сильный ветер, осложняющий проведение аварийных работ и препятствующий установке грузоподъемных механизмов и работам на высоте, специалисты ГУП РК «Крымэнерго» восстановили работоспособность практически всех воздушных линий 6−10 кВ.

На данный момент без электроэнергии остаются пять населенных пунктов — пгт Гвардейское, с. Красная Зорька, с. Журавлевка в Симферопольском районе, с. Юркино, с. Осовины в Ленинском районе.

В пострадавших от непогоды районах полуострова продолжаются работы по точечным заявкам потребителей: бригады ГУП РК «Крымэнерго» восстанавливают участки сетей 0,4 кВ, обеспечивающие электроэнергией отдельные улицы, частные домохозяйства и многоквартирные дома.

МЧС: более 9 тыс. крымчан остались без света

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 9 февраля из-за сильного ветра и обледенения проводов без света остались 21 населенный пункт. Накануне, также из-за непогоды, отключения коснулись почти 30 населенных пунктов — без света остались девять тысяч человек.

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