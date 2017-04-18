Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2017, 07:11 — ИА Регнум. В Ростовской области произошла очередная вспышка птичьего гриппа. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по информационной политике региона 18 апреля, очаг зафиксирован в Октябрьском районе. Вирус поразил кур на территории двух птичников ООО «Птицефабрика Маркинская».

‪rostoblvet.ru‬ Домашние птицы

Лабораторные исследования показали, что домашняя птица пала от вируса гриппа А. В тот же день были предприняты меры по недопущению распространения заболевания. В частности, территория птицефабрики закрыта, угрожаемая зона находится в радиусе 5 км. Вероятно, что в самое ближайшее время здесь будет установлен карантин.

Ветеринарные специалисты осматривают птицу в личных подсобных хозяйствах, проводится вакцинация. Также врачи обследуют дикую и синантропную птицу.

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Напомним, в конце 2016 года вирус птичьего гриппа был обнаружен на территории компании «Евродон» в Октябрьском и Красносулинском районах. В связи с этим около 160 тыс. птиц пришлось убить, была проведена дезинфекция и установлен карантин. В феврале специалисты приступили к вакцинации пернатых на всей территории региона, чтобы избежать эпидемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация по гриппу птиц в Ростовской области оставалась благополучной с 2008 года. Специалисты предполагают, что вирус на Дон могли занести перелётные птицы. Ранее птичий грипп был зафиксирован на территории соседних регионов: Краснодарского края, Калмыкии и Астраханской области.

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