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Ветеринары Ростовской области объявили птичьему гриппу бой

Общество
Началась вакцинация пернатых
Домашние птицы
Иллюстрация: Rostoblvet.ru
Домашние птицы

Ростов-на-Дону, 2 февраля 2017, 10:47 — REGNUM  

Чтобы опасная вспышка птичьего гриппа в Ростовской области не превратилась в эпидемию, на Дону началась прививочная кампания пернатых. Закуплено 700 тыс. доз вакцины для кур, индюков, гусей и уток. Об этом ИА REGNUM 2 февраля сообщили в донской ветеринарии.

Но на этом работа окончена не будет, так как на очереди поступление ещё одной партии прививок. Владельцам вакцинация одной птицы обойдется в 1 рубль, поэтому ветеринары призываются селян откликнуться и включиться в прививочную кампанию.

Официальная информация о птичьем гриппе в регионе появилась в конце декабря 2016 года. Падеж индейки начался на площадках ООО «Евродон» в Красносулинском и Октябрьском районах. Ветврачи сразу заподозрили опасный вирус, а в лаборатории подтвердили: у погибших птиц выявлен вирус гриппа А птиц подтипа Н5. В связи с этим около 160 тыс. птиц пришлось убить, была проведена дезинфекция и установлен карантин. Компания потерпела многомиллионные убытки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация по гриппу птиц в Ростовской области была благополучная с 2008 года. Специалисты предполагают, что вирус на Дон могли занести перелётные птицы. Стоит учесть, что птичий грипп был зафиксирован на территории Краснодарского края, Калмыкии и Астраханской области.

Ранее по теме: Акции протеста и карантин: птичий грипп пришёл в Ростовскую область

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области домашним птицам сделают прививки от гриппа

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Птичий грипп
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