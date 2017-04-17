Ростов-на-Дону, 17 апреля, 2017, 13:34 — ИА Регнум. В Ростовской области раздельный сбор твердых коммунальных отходов будет внедрен в два этапа. Как уточнили ИА REGNUM в министерстве жилищно-коммунального хозяйства 17 апреля, в регионе будет вестись «цветная» борьба с мусором.

ИА REGNUM Мусорный бак

В частности, с 1 января 2019 года отходы будут разделены на органические и прочие виды. Разделять мусор будут везде, кроме мест массового скопления людей. А уже с 1 января 2020 года разделение ТКО будет происходить для населения и юридических лиц, а также для мест массового скопления людей.

Уже выбрана цветовая гамма для мусорных баков. Например, в серые контейнеры будут выкидываться несортированные отходы. А вот для отходов на утилизацию предусмотрен желтый цвет, для бумаги — синий, для пластика — оранжевый, для стекла — зеленый, для пищевых отходов — черный.

При этом отмечается, что региональный оператор может установить другие цвета для того или иного вида мусора.

Напомним, к концу 2019 года Ростовская область планирует избавиться от несанкционированных мусорных свалок. Сегодня их насчитывается более 500. И первый шаг к этому — создание новой системы обращения с отходами. Следующий шаг — старт строительства межмуниципальных экологических отходоперерабытывающих комплексов (МЭОК). Их число определено еще несколько лет назад — восемь.

Так, мусороперерабатывающие заводы должны открыться в Волгодонске, Новочеркасске, а также Красносулинском, Миллеровском, Морозовском, Мясниковском, Неклиновском и Сальском районах.

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В Ростовской области до 2020 года появится сеть отходоперерабатывающих комплексов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году инспекторы Роспотребнадзора насчитали в Ростовской области более 500 стихийных свалок. Постоянный мониторинг за ситуацией ведут представители регионального отделения Общероссийского народного фронта.

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