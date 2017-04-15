Москва, 15 апреля, 2017, 05:01 — ИА Регнум.



Veni Михаил Горбачёв

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв считает, что в мире отчётливо видны признаки новой холодной войны. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

По мнению Горбачёва, на это указывает растущая конфликтность взаимотношений между ведущими государствами.

«Отношения между крупными державами продолжают ухудшаться. Это создаёт впечатление того, что мир готовится к войне. Все признаки холодной войны налицо», — отметил экс-президент.

Он обратил внимание, что риторика ведущих мировых политиков в последние годы становится всё более воинственной, при этом СМИ тиражируют такие высказывания, тем самым «подливая масла в огонь».

Горбачёв подчеркнул, что гонка вооружений в некоторых регионах мира идёт полным ходом, страны перемещают свои вооружённые силы. «Ещё не так давно войска НАТО и России находились достаточно далеко друг от друга. Теперь они стоят нос к носу», — отметил он.

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