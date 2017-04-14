Ле-Гран-Саконекс, Швейцария, 14 апреля, 2017, 22:02 — ИА Регнум.

Европейский вещательный союз (EBU) не исключает рассмотрения вопроса об отстранении Российской Федерации от песенного конкурса «Евровидение» в 2018 году. Об этом сегодня, 14 апреля, заявил журналистам официальный представитель EBU Дэвид Гудман.

irumge — naked & numb Гниющие клавиши «Евровидения»

Журналисты спросили Гудмана, может ли он подтвердить информацию СМИ о возможном отстранении России от «Евровидения» 2018 года в связи с тем, что российский «Первый канал» отказался транслировать «Евровидение-2017».

Гудман ответил: «Сейчас внимание ЕВU сфокусировано на конкурсе нынешнего года. Любое решение относительно действий, которые могут или не могут быть предприняты по этой ситуации, будет вынесено после самого события».

Читайте также: Россия отказалась от всех вариантов участия в «Евровидении»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Первый канал» отказался транслировать конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве, так как Украина отказался пускать на свою территорию российскую участницу конкурса Юлию Самойлову.

После этого в СМИ появилась информация, что EBU может отстранить Россию от участия в «Евровидении-2018».