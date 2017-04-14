Вашингтон, 14 апреля, 2017, 20:25 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen выкупил или отремонтировал более половины из 475 тыс. автомобилей с 2-литровым дизельным двигателем, проданных в США, на которых было установлено незаконное программное обеспечение (ПО), искажающее данные о вредных выбросах, 14 апреля сообщает Reuters.

1000-й Volkswagen. 1946

Согласно заявлению Volkswagen, в настоящий момент компания выкупила почти 238 тыс. автомобилей и отремонтировала около 6 тыс. транспортных средств.

Читайте также: Еврокомиссия планирует усилить контроль над европейскими автопроизводителями

Напомним, в марте концерн Volkswagen официально признал в суде США свою вину в сговоре, финансовых махинациях и препятствовании правосудию по так называемому «дизельгейту».

Суд США постановил, что к 2019 году необходимо выкупить или отремонтировать по меньшей мере 85% автомобилей Volkswagen, иначе компания столкнется с дополнительными штрафами.

Читайте также: Экс-менеджер Volkswagen требует от концерна $1,4 млн

В 2016 году руководство Volkswagen согласилось потратить до $10 млрд на выкуп автомобилей, оснащенных 2-литровым дизельным двигателем. К февралю текущего года на отзывную кампанию было потрачено около $2 млрд 900 млн.