Москва, 14 апреля, 2017, 16:25 — ИА Регнум.



Mos.ru Программа по сносу пятиэтажек в Москве

«В ответ на обращения москвичей, встревоженных предстоящим сносом домов, мы провели экстренное заседание нашего совета, на котором вместе с экспертами, представителями инициативных групп москвичей и муниципальными депутатами, обсудили последствия программы реновации ветхого жилого фонда столицы», — заявил сопредседатель совета союза московских архитекторов по градостроительному развитию Москвы, академик ААН Марк Гурари. Об этом 14 марта он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

«У нас сложилась такая практика, что многие проблемы Москвы, в особенности связанные с сохранением природного и культурного наследия, проходят без обсуждения и без какого-либо учета мнения жителей. Поэтому в ответ на просьбу москвичей и муниципальных депутатов, мы провели экстренное заседание, на котором заслушали подробный доклад об истории проектирования, строительства и эксплуатации микрорайонов с 5-этажной застройкой, представленный заслуженным архитектором России Зоей Харитоновой. После чего в ходе обсуждения сформулировали, те проблемы, с которыми столкнуться власти при реализации столь непродуманной программы», — подчеркнул Гурари.

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По итогам доклада и обсуждения эксперты сделали следующие выводы:

1. Главный тезис Программы реновации (об экономической выгоде сноса и нового строительства по сравнению с ремонтом и реконструкцией морально устаревших серий домов) не обоснован, поскольку не учитывает в полном объеме долгосрочных затрат города и личных средств граждан, а также существенных градостроительных, социальных, экологических и иных последствий в перспективе. Поэтому возникает ряд аргументов против поспешного решения о сносе как единственного пути разрешения проблем.

2. По оценкам девелоперских компаний при сносе, чтобы не понести убытки, нужно построить на той же территории жилья в 1,5−3 раза больше сносимого. Учитывая суммарную площадь переселяемого фонда (более 25 миллионов квадратных метров), надо построить 37−75 миллионов квадратных метров, то есть поселить в срединном поясе Москвы дополнительно до 3 млн. жителей, усиливая таким образом перегрузку всех градостроительных систем мегаполиса.

3. При кратном увеличении плотности, а следовательно, техногенной нагрузки потребуются затраты на реконструкцию в поясе реновации и значительное наращивание инженерно-технической, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры. От переселяемых жителей также потребуются значительные совокупные затраты личных средств и времени на переезд, обустройство и так далее Эти затраты при сносе следует учитывать при сопоставлении с затратами на реконструкцию сохраняемого жилого фонда.

4. При повышении плотности заселения неизбежно сократится необходимое по нормативам пространство для скверов, парков, детских и спортивных площадок, социальных объектов. При уплотнении застройки и ее повышении будет уменьшена освещенность жилья и дворовых территорий, ухудшены экологические и эпидемические показатели, повышены риски пожарной опасности и других ЧС, концентрация автомобилей превысит допустимые нормы. Следует проанализировать, во что обойдется в перспективе преодоление последствий повышения техногенной и экологической нагрузки на территорию реновации и в целом на мегаполис.

5. При осуществлении Программы сноса уничтожается проработанная отечественными градостроителями и проверенная жизнью система микрорайонов, где постройки и дворовые пространства сомасштабны человеку, создан сбалансированный набор инфраструктуры, обеспечены безопасные пути для детей в школу и т.д. Социальные последствия сноса обжитых за полвека микрорайонов выразятся в атомизации московского социума, в разрушении сложившихся связей между жителями, семьями, поколениями, уничтожении традиционных для Москвы и для всей нашей страны устойчивых соседских сообществ.

6. Большой объем сноса и нового строительства не только повышает техногенную нагрузку, но на долгий срок ухудшает качество жизни в реконструируемых кварталах (перманентное состояние стройки, внутренний ремонт), требует от жителей корректировки жизненных планов и значительной мобилизации всех семейных ресурсов. Нельзя не учитывать социально-нравственный аспект: «квартирный вопрос» затрагивает судьбы семей, когда одним махом невозможно разрешить разные проблемы, требующие разных решений. Так, расселение растущих семей может и должно лежать в плоскости развития системы аренды жилья, стимулирования девелоперов и риэлторов к расширению этого сегмента рынка и, возможно, государственного субсидирования молодых семей на таком направлении. Не повсеместный снос, а разработка этой долгосрочной программы с продуманными решениями столь раздельных проблем реально поспособствовала бы решению «квартирного вопроса» в перспективе.

7. Зарубежный опыт градостроительной реконструкции свидетельствует, что снос исторически обжитой застройки, крупномасштабное выселение столичных жителей на периферию и замена их другим контингентом согласно имущественному цензу ведет к качественному перерождению всей системы мегаполиса и обострению социальной напряжённости. Поэтому необходимо проводить меры по стабилизации сложившейся в городе структуры населения, в том числе — законодательно закрепить гарантии сохранения места жительства для переселенцев.

8. Улучшению внешнего вида новых зданий вряд ли будет способствовать разрешение на массовое использование экономичных типовых проектов, утвержденное Правительством России 4.04.2017. При увеличении высотности новой застройки срединного пояса с 5 до 17−25 этажей облик города полностью изменится, будет окончательно искажены исторические панорамы Москвы, составляющие сакральный образ столицы России.

9. В Программе сноса пяти‑ и девятиэтажных зданий не проанализированы экономические и социальные результаты реконструкции малоэтажных домов в Москве (СЗАО), во Франции, Германии и других странах. Союз архитекторов России провел ряд конкурсов на проекты реконструкции пятиэтажных зданий, наработки которых целесообразно использовать.

10.Заявленные объемы сноса и нового строительства по оценке экспертов потребуют дополнительного привлечения застройщиков с периферии, что создаст новый импульс оттока людских и инвестиционных ресурсов из регионов и дальнейшей концентрации их в Московском мегаполисе, усиливая опасный дисбаланс структуры расселения по территории России.

11. Проект предлагаемой Программы реновации содержит ряд юридических ошибок, неясностей и противоречий положениям Конституции РФ (нарушение прав собственников и др.), Гражданского и Градостроительного кодексов РФ, что указано в докладе Председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Г.П. Хованской на заседании Комитета 4.04.2017 г.

12. На территории России по оценкам экспертов более 40 млн. человек живут в домах с «удобствами на дворе». Снос в Москве капитальных домов со стенами в 2,5 кирпича, с бетонными перекрытиями, с полным инженерным обеспечением, то есть со всеми удобствами (кроме лифта и сомнительного по целесообразности мусоропровода), расположенных в благоустроенных микрорайонах с развитой инфраструктурой вызовет непонимание у жителей ветхих и аварийных домов в других регионах нашей страны и социальную напряжённость в преддверии выборов 2018 года.

13. Программа существенно изменяет утвержденные показатели Генплана Москвы до 2020 года: численность постоянного и дневного населения, территориальный баланс функциональных зон города и др. Она должна быть проработана в составе нового Генплана, учитывающего также и новые линии метро, ввод ЦТК, обновление базы данных кадастрового учета и др.

Проект столь крупного градостроительного мероприятия, результаты которого могут существенно повлиять на социально-экономическую ситуацию в столице и на периферии, необходимо доработать с участием профессионального сообщества и с учетом предложений населения. Инициатива реновации аварийного и ветхого жилья не должна обернуться очередной «градостроительной ошибкой», сопровождаемой непредсказуемыми стратегическими последствиями.

В обсуждении приняли участие члены Бюро Совета: канд. архитектуры почетный арх. РФ Н.Ю. Григорьева, канд. архитектуры А.А. Мелихова, член НМС Минкульта РФ арх. И.В. Матюшина, доктор архитектуры академик РААСН Ю.П. Бочаров, консультант Бюро Совета историк Н.С. Григорьева, ведущий заседание зам. председателя Совета академик ААН М.Н. Гурари, а также представители инициативных групп москвичей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в том виде, в котором он был внесен в Госдуму, проект закона о реновации устаревшего жилищного фонда Москвы, категорически не устраивает, как значительное количество рядовых граждан, так и предпринимателей ведущих бизнес на предполагаемых к сносу территориях.

Ни много ни мало, но в данной инициативе властей, эксперты усматривают желание мэрии Москвы получить для себя особый правовой статус, позволяющий игнорировать федеральное законодательство, обязательное для всех субъектов РФ. А также попытку отменить институт собственности на территории одного отдельно взятого региона.

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