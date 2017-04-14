Волгоград, 14 апреля, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Маршрутки с улиц Волгограда исчезнут, но не все. Как сообщили ИА REGNUM пресс-службе мэрии города 14 апреля, маршрутные такси продолжат курсировать на вспомогательных маршрутах. Так, будут сохранены маршруты №№57, 29с, 50 и 5с, охватывающие отдаленные территории.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Маршрутное такси Волгограда

При этом маршрут их движения будет скорректирован. В частности, маршрутное такси №50, соединяющее микрорайоны Семь ветров и Тулака, после улицы Рокоссовского станет поворачивать на улицу Ткачева, далее проследует по улицам Пархоменко, Кубанской, Новороссийской, Балонина, проспекту Ленина, улицам Рабоче-Крестьянской и Базисной.

«Таким образом решается вопрос транспортной доступности той территории заполотновской части Центрального района, которая ранее никогда охватывалась вспомогательными маршрутами», — пояснили в мэрии.

Ранее по теме: Волгоградским маршруткам суд вынес «смертельный» приговор

Депутаты на себе испробовали прелести общественного транспорта Волгограда

Еще один коммерческий вспомогательный маршрут, который как и №50 изменяется в 15 апреля, — №29с связывает отдаленную территорию в Красноармейском районе — это улица Танеева — с ТРЦ «Акварель». Теперь маршрут дополнительно охватит улицы Шумилова и Химзаводскую.

Еще один коммерческий маршрут вспомогательной сети №5с свяжет поселок Соляной Красноармейского района с поликлиникой №24. Ранее маршрутные такси следовали только до остановки «Ремзавод», и поселок Соляной не обслуживался городским транспортом. А с 15 мая маршрут №57, конечными пунктами которого были Нижний поселок ВГТЗ и улица Кузнецкая в Ворошиловском районе, «по просьбам волгоградцев» теперь проследует через Дзержинский район.

Обновленный маршрут № 57 свяжет второстепенные дороги пяти районов Волгограда. Он по-прежнему продолжит обслуживать пассажиров в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Ворошиловском районах, охватив по новой схеме жилые кварталы. Количество транспорта на маршруте увеличится с 30 до 46 единиц.

Многих волгоградцев такой поворот событий обрадовал, однако привел в недоумение перевозчиков. Как отметил председатель некоммерческого партнерства «Ассоциация пассажирских автотранспортных перевозчиков» Юрий Белоусов, логика происходящего ему непонятна.

«Сначала в мэрии были решительно настроены следовать документу планирования, а теперь непонятно на каких основаниях меняют схему движения», — цитирует V1.ru слова Белоусова.

Читайте также: С юга на север: Маршрутки Волгограда отправились в протестный автопробег

Противостояние продолжается: Дело о маршрутках Волгограда снова в суде

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля, согласно постановлению, принятому мэрией Волгограда, с улиц города должны исчезнуть 87 маршрутов, обслуживающихся автобусами малой вместимости. Маршрутки вытесняются автобусами, на которые сделали ставку разработчики новой комплексной транспортной схемы областного центра. По мнению чиновников, она «представляет собой сбалансированную сеть опорных и вспомогательных маршрутов общественного транспорта». По 15 маршрутам опорной сети, которые проходят по основным магистралям города-героя, сегодня следует новый низкопольный транспорт большой вместимости, оснащенный системами климат-контроля и ГЛОНАСС — это порядка 250 автобусов.

Из них 84 автобуса в течение двух последних лет пополнили парк муниципального предприятия «ВПАТП-7», еще 164 комфортабельных и вместительных автобуса поставил городу новый перевозчик.

Свыше 30 вспомогательных линий продолжат обслуживать порядка 800 автобусов малой и средней вместимости, в том числе маршрутные такси. Этот транспорт доставит пассажиров из отдаленных территорий к линиям опорным маршрутов.

Однако решение властей пришлось не по вкусу фирмам-перевозчикам и водителям маршруток. К ним присоединились и возмущенные волгоградцы. Горожане собирали подписи под обращение президенту РФ Владимиру Путину, выходили на акции протеста, устраивали автопробеги, перевозчики обращались в суд, чтобы отстоять маршрутки. В настоящее время судебное разбирательво еще не закончено.