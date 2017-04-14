Ванино, Хабаровский край, 14 апреля, 2017, 07:08 — ИА Регнум.



Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

Транспортный коллапс на материковой стороне паромной переправы Ванино — Холмск — паромов не хватает, перевозчик не справляется. Ситуация обостряется с каждым часом, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Отправки на Сахалин на паромной переправе сегодня ожидают 542 вагона. Из них 384 — на станции Ванино, которая является крупным и очень важным транспортным узлом — через станцию следуют составы для всех предприятий побережья Татарского пролива и пассажирские поезда.

«Ситуация на материковом участке железной дороги с каждым днем становится все острее, поскольку количество вагонов с истекающими сроками доставки продолжает расти. Теперь даже возвращение на линию парома «Сахалин — 10», который находится в плановом ремонте, сразу положение не изменит», — сообщил заместитель начальника по Сахалинскому территориальному управлению Дальневосточной железной дороги Андрей Семенец.

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Причиной скопления вагонов стал уход в феврале на плановый ремонт парома «Сахалин-10». Оставшиеся на линии два дизель-электрохода с нагрузкой не справляются, даже не смотря на то, что железнодорожники и моряки, перед уходом третьего судна в ремонтный док, скоординировали свои действия. Однако морской перевозчик — Сахалинское морское пароходство — не соблюдает согласованные нормы передачи вагонов через паромную переправу. В феврале, при норме 19 вагонов приняли 11, в марте, при норме 17 — 14. За первые дни апреля каждый из двух паромов, при согласованной норме 22 вагона берет на борт всего 12.

В настоящее время на станцию Ванино ежечасно продолжают поступать вагоны, адресованные на Сахалин. Руководство ДВЖД обратилось в ОАО «Сахалинское морское пароходство» с официальным письмом, в котором просит неукоснительно придерживаться согласованных норм и отдавать приоритет железнодорожным вагонам, а не большегрузным автомобилям.

Между тем, большегрузные автомобили, следующие на Сахалин, постоянно скапливаются в свободном порту Ванино: портятся продукты, водители вынуждены неделями жить прямо в машинах, поскольку до настоящего времени в Ванино не построен ни специализированный автовокзал для большегрузов, ни хотя бы специальная стоянка. Местные жители жалуются на то, что измотанные длинной и тяжелой дорогой дальнобойщики вынуждены парковать своих «гигантов» впритык к жилым домам, прямо во дворах. Власти поселка Ванино на проблему внимания не обращают

Как сообщало ИА REGNUM, катастрофическая нехватка паромов на линии Ванино — Холмск ежегодно приводит к критическим ситуациям как с доставкой грузов, так и с доставкой людей в островной регион. Каждое лето вокзал в Ванино превращается в «горячую точку», где сотни измученных сахалинских отпускников с маленькими детьми живут неделями, спят на полу в ожидании отправки домой.