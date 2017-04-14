Волгоград, 14 апреля, 2017, 03:28 — ИА Регнум. Плата за парковку у международного аэропорта «Волгоград» снижена не будет. Действующие на сегодняшний день расценки на услуги кратковременной парковки на территории воздушной гавани признаны законной и обоснованной. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта 14 апреля, такое решение вынесла вышестоящая судебная инстанция.

Volgograd.fas.gov.ru Аэропорт «Волгоград»

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Завышенными ценами на парковку в аэропорту Волгограда заинтересовалось УФАС

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд посчитал, что плата за услуги кратковременной парковки в размере 150 рублей в час, которую ООО «Новапорт Трейдинг» в Волгограде, взимало с 16-й по 60-ю минуту, является законной и обоснованной.

«Нарушений антимонопольного законодательства РФ в области установления монопольно высокой цены не имеется», — сказано в определении суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ценами на парковку в аэропорту Волгограда УФАС заинтересовалось весной 2016 года, когда услуги паркинга подорожали в 1,5 раза. В поле зрение антимонопольщиков попало ООО «Новапорт Трейдинг». 19 сентября региональное управление ФАС признало компанию нарушившей антимонопольное законодательство, установив «монопольно завышенную цен» на услуги парковки, что «привело к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей».

Это решение общество в Арбитражном суде Волгоградской области оспорить не смогло. Служители Фемиды подтвердили законность вынесенного УФАС решения. Однако 13 апреля 2017 года Двенадцатым арбитражным апелляционным судом было принято постановление об отмене решения суда первой инстанции.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, «у потребителей всегда есть возможность находиться на территории воздушной гавани в парковочной зоне без взимания платы в течение 15-ти минут со времени заезда на территорию аэропорта, кроме того имеется бесплатная парковка у аэропорта «Волгоград» для всех желающих».