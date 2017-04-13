Москва, 13 апреля, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Количество парковочных машино-мест в центре столицы будет снижаться, заявила 13 апреля директор проекта реконструкции центра Москвы «Моя улица» Александра Сытникова. Об этом она сообщила на пресс-конференции посвященной исследованию отношения жителей столицы к программе благоустройства.

Mos.ru Программа «Моя улица»

«Все реконструированные улицы и все те, которые пойдут в работу в этом году, при их проектировании учитывалась транспортная схема, которая абсолютно не ухудшит пропускную способность улиц. Состояние с парковками будет хуже, парковки сокращаются количественно», — уточнила Сытникова.

Однако, настаивает директор проекта «Моя улица», пропускная способность дорог Москвы остается на прежнем уровне, ситуация не ухудшилась: «улучшить траффик, пробки в центре города, мы уже не сможем с вами, с этим нужно смириться, это нужно принять как данность».

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Тем не менее, несмотря на то, что специалисты прямо говорят о том, что проблему пробок не решить, а благодаря программе благоустройства «Моя улица», количество парковочных мест в центре города, вновь сократится. Порядка 86% опрошенных москвичей программу благоустройства поддерживают. Об этом рассказал председатель правления фонда «Центр политических технологий» Борис Макаренко.

«Осведомлены о программе меньше, чем половина респондентов. Положительно оценивают проект три четверти опрошенных; а позитив о необходимости продолжать программу еще выше — 86% респондентов сказали, что программу надо продолжать», — уточнил Макаренко.

Политолог также отметил, что против продолжения программы благоустройства, выступает абсолютное меньшинство опрошенных: «лишь 8% респондентов высказались за благоустройство исключительно тех улиц, которые находятся в плачевном состоянии, а 3% участников опроса считают, что ничего делать не надо», — рассказал Макаренко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в программу «Моя улица» в 2017 году вошли 87 объектов: улиц, бульваров, набережных, площадей. Старт программе был дан в ночь с 17 на 18 марта. В рамках подготовительного этапа начались работы на участках Кремлёвского (на Новой площади) и в Китайгородском проезде (вдоль Ильинского сквера), Бульварного кольца, а также на Краснопресненской набережной и на участке улицы Петровки (от Каретного Ряда до Петровских Линий).

Приоритетами программы на 2017 год объявлены работы по благоустройству 12 набережных. В их число вошли Краснопресненская, Ростовская, Смоленская, Саввинская, Болотная, Котельническая, Гончарная, Пречистенская, Лужнецкая, Москворецкая, Андреевская и Якиманская.

Подробности читайте здесь: В Москве приступают к работам по программе «Моя улица»

И здесь: В Москве в программу «Моя улица» включено 87 объектов