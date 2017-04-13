Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2017, 10:06 — ИА Регнум.

Строителям, которые трудятся на главном спортивном объекте чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону, около пяти месяцев не выплачивают зарплату. Специалисты решились на забастовку, поэтому работа на объекте пока приостановлена, передают 13 апреля интернет-издания со ссылкой на свои источники.

Donland.ru «Ростов Арена»

«Мы не можем отправить ни копейки нашим семьям. Доходит до того, что нам не за что купить еду», — цитируют участников стачки СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году рабочие уже устраивали пикет по причине задержки выплат. Но тогда вопрос удалось решить довольно быстро. На место выехала правительственная группа, а также работодатель, который занимается строительством «Ростов Арены, — Crocus Group (ЗАО «Крокус»).

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Между тем, областные власти обещают, что стадион будет готов на два месяца раньше срока. Уже в ноябре 2017 года игроки сборной России по футболу опробуют поле главной арены первенства планеты. К сдаче в эксплуатацию объект должны начать готовить в мае. Мартовская инспекция руководства донского региона и генподрядчика подтвердила готовность стадиона на 75%.

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Газон на «Ростов Арене» будут стелить опытные англичане

Напомним, в феврале этого года Ростовская область возглавила рейтинг регионов-должников по заработной плате на юге России. По имеющейся информации, долг на Дону составляет 83,6 млн рублей, что вдвое больше показателя января 2017 года. В частности, долги перед работниками образовались из-за отсутствия у организаций собственных средств.