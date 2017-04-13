Омск, 13 апреля, 2017, 09:25 — ИА Регнум. В Омской области по состоянию на 1 апреля 2017 года зарегистрировано 15 388 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель пораженности составил 777,8 на 100 тысяч населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

По данным специалистов центра, за три месяца текущего года зарегистрировано 473 случая ВИЧ-инфекции. Показатель заболеваемости составил 23,9. В столице региона — городе Омске — наибольший показатель заболеваемости за три месяца 2017 года отмечается в Центральном административном округе — 30,9 (76 случаев). Среди сельских районов наибольший показатель заболеваемости зарегистрирован в Нижнеомском районе — 48,3 (семь случаев).

Эпидемиологические исследования за 2016 год показали, что растет количество случаев заражения ВИЧ половым путем (в 2015 году — 43,4%; в 2016 году. — 50%. Путь передачи при внутривенном употреблении наркотических препаратов составил 49,5%.

Из 15 388 ВИЧ-инфицированных 16,3% были выявлены в местах лишения свободы.

Напомним, за 12 месяцев 2016 года в Омской области было зарегистрировано 2 190 случаев ВИЧ-инфекции. В Омске наибольший показатель заболеваемости за 12 месяцев 2016 года отмечался в Ленинском административном округе — 147,3 (306 случаев). Среди сельских районов — в Кормилоском районе (173,9 — 44 случая).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году в России было выявлено 103 438 новых случаев ВИЧ-инфекции. В целом число ВИЧ-инфицированных граждан в стране составило 870 тыс. 952 человека.

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