В России число ВИЧ-инфицированных выросло на 5,4%

На борьбу с ВИЧ в бюджете на 2017 год заложено 19,78 млрд рублей

Москва, , 16:55 — REGNUM В 2016 году в России было выявлено 103 тысячи 438 новых случаев ВИЧ-инфекции, что 5,4%, чем в 2015 году. Об этом сегодня, 3 февраля, заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере.

По её словам, число ВИЧ-инфицированных граждан, составило 870 тыс. 952 человека, 77,5% из них состоят на диспансерном учете.

На борьбу с ВИЧ в бюджете на 2017 год заложено 19,78 млрд рублей, в том числе почти 15 млрд рублей на централизованную закупку антиретровирусных препаратов, напомнила Голодец.