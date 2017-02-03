Наиболее сложная ситуация с ВИЧ-инфекцией в 6 регионах России

…но это не говорит о том, что во всех остальных регионах ситуация благополучная

Москва, , 17:05 — REGNUM Ситуация с ВИЧ-инфекцией не одинакова во всех субъектах Российской Федерации. Наиболее сложная ситуация — это Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом сегодня, 3 февраля, заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере.

Гододец отметила, что это не говорит о том, что во всех остальных регионах ситуация благополучная, но различия в показателях по отношению к названным регионам существенны.

Ранее в СМИ город Орск в Оренбургской области был назван «своего рода ВИЧ-столицей России».

Напомним, в ноябре 2016 года главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Ирина Шестакова рассказала, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией более чем в 2 раза превышает средние показатели по стране в 14 регионах РФ. Помимо шести регионов, названных Голодец, в их числе — Новосибирская, Тюменская, Томская, Омская, Челябинская области, а также Пермский, Красноярский, Алтайский края.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в России было выявлено 103 тысячи 438 новых случаев ВИЧ-инфекции, что 5,4%, чем в 2015 году.