Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2017, 14:59 — ИА Регнум.

Жителей Ростова-на-Дону власти призвали к обсуждению проекта реконструкции левого берега Дона. Преобразуется зона к чемпионату мира по футболу, который город-миллионник примет в 2018 году. Эскизы представлены в разделе «Активный ростовчанин» на сайте городской администрации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.

Rostov-gorod.ru Ростов-на-Дону готовится к ЧМ-2018

Собирать мнения горожан будет отдел благоустройства городского департамента ЖКХ и энергетики. Решение по реализации проекта будет принято с учетом пожеланий ростовчан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к проведению матчей мундиаля левобережье Дона приведут в порядок. Здесь строится главный спортивный объект ЧМ-2018 «Ростов-Арена». Завершить обустройство территории возле стадиона, включая пешеходный бульвар и пляжную зону левобережья, планируется до 1 ноября 2017 года.

Rostov-gorod.ru Проект реконструкции

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Кроме того, проводится реконструкция территории Гребного канала, на базе которого будет сформирован спортивный кластер. В планах — создать новый многофункциональный рекреационно-спортивный и обслуживающе-деловой центр, построить объекты различного назначения, включая жилую застройку, обустроить набережную вдоль левого берега реки Дон.

Rostov-gorod.ru Пример указателей

Напомним, до конца 2017 года обустройство канализационных сетей на территории левого берега Дона должно быть завершено. Из 200 участков, расположенных здесь, требуют создания централизованной системы водоотведения 67.

«Подготовка к чемпионату миру 2018 года дает уникальную возможность решить проблемы левобережья, обеспечить его перспективное развитие, оставляя потомкам достойное наследие, в том числе чистый Дон», — сказал ранее донской губернатор Василий Голубев.