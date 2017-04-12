Ростовчане могут высказаться за и против проекта реконструкции левобережья
Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2017, 14:59 — ИА Регнум.
Жителей Ростова-на-Дону власти призвали к обсуждению проекта реконструкции левого берега Дона. Преобразуется зона к чемпионату мира по футболу, который город-миллионник примет в 2018 году. Эскизы представлены в разделе «Активный ростовчанин» на сайте городской администрации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.
Собирать мнения горожан будет отдел благоустройства городского департамента ЖКХ и энергетики. Решение по реализации проекта будет принято с учетом пожеланий ростовчан.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, к проведению матчей мундиаля левобережье Дона приведут в порядок. Здесь строится главный спортивный объект ЧМ-2018 «Ростов-Арена». Завершить обустройство территории возле стадиона, включая пешеходный бульвар и пляжную зону левобережья, планируется до 1 ноября 2017 года.
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Кроме того, проводится реконструкция территории Гребного канала, на базе которого будет сформирован спортивный кластер. В планах — создать новый многофункциональный рекреационно-спортивный и обслуживающе-деловой центр, построить объекты различного назначения, включая жилую застройку, обустроить набережную вдоль левого берега реки Дон.
Напомним, до конца 2017 года обустройство канализационных сетей на территории левого берега Дона должно быть завершено. Из 200 участков, расположенных здесь, требуют создания централизованной системы водоотведения 67.
«Подготовка к чемпионату миру 2018 года дает уникальную возможность решить проблемы левобережья, обеспечить его перспективное развитие, оставляя потомкам достойное наследие, в том числе чистый Дон», — сказал ранее донской губернатор Василий Голубев.