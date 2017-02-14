Ростов-на-Дону: движение по Ворошиловскому мосту откроют в сентябре

Объект будет готов на два месяца раньше запланированного срока

Ростов-на-Дону, , 07:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону в сентябре текущего года состоится долгожданное событие. На два месяца раньше запланированного срока будет открыт Ворошиловский мост, который соединит левый и правый берега реки Дон. Об этом ИА REGNUM 14 февраля сообщили в пресс-службе губернатора.

Реконструкция объекта ведётся уже более двух лет. Сейчас строители работают над переправой, которую в 2013 году начали разбирать и возводить заново. В августе 2015 года торжественно было открыто движение по новому мосту, который работает на выезд и на въезд по графику во избежание перегрузок. Реконструкция Ворошиловского моста ведётся в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. В результате пропускная способность объекта должна увеличиться до 80 тыс. автомобилей.

Центральный пролёт переправы составляет 150 метров, что позволяет пускать по реке даже морские суда. Для удобства пешеходов объект оснастят лифтами, подземным переходом, а для комфорта автомобилистов установят барьерные ограждения, столбы освещения. С наступлением тёплой погоды на мосту начнут укладывать асфальт.

Ростовская область: над рекой Дон поднимают пролёт Ворошиловского моста

Напомним, це‪нтральный русловой пролет Ворошиловского моста длиной около 125 метров и весом около 1 тыс. тонн начали поднимать в октябре прошлого года. ‬Стоимость аварийно-восстановительных работ составила 82,3 млн рублей.

ИА REGNUM сообщало, что общая стоимость строительно-монтажных работ превышает 6 млрд рублей. Региональные власти планировали направить на реконструкцию Ворошиловского моста пошлину за проезд по федеральным автодорогам, которую водители большегрузов оплачивают через систему «Платон».

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