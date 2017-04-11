Петропавловск-Камчатский, 12 апреля, 2017, 02:17 — ИА Регнум. На Камчатке в рамках реализации проекта территории опережающего социально-экономического развития намерены создать курорт мирового класса. Туристический кластер разместиться в Паратунке. Это зона уже сейчас очень хорошо известна туристам — здесь множество баз отдыха, в бассейнах которых используется термальная вода, выходящая из-под земли.

Paratunka-sp.ru Природа курорта Паратунка

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Сейчас в районе Паратунке власти региона обеспечивают инфраструктурой будущие инвестиционные проекты. В частности, как рассказала корреспонденту ИА REGNUM глава регионального агентства инвестиций Оксана Герасимова, там уже идет строительство очистных сооружений, на экспертизе находится проект по строительству системы холодного водоснабжения, в завершающей стадии находится разработка проектно-сметной документации по строительству систем теплоснабжения, идет разработка проекта по энергоснабжению.

Все это сделает площадку более привлекательной для инвесторов, готовых здесь работать. А их уже насчитывается более десятка. И все они, в общей сложности, готовы вложить в развитие курортной зоны 5,5 млрд рублей. Они будут строить не только новые базы отдыха и модернизировать уже имеющиеся, но и займутся созданием круглогодичного детского оздоровительного лагеря, реконструируют детский лагерь «Восход», построят гостиницы, кемпинговые зоны, обустроят снегоходные трассы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ТОР «Камчатка» был образован в 2015 году. Для реализации проектов инвесторам предложены восемь основных площадок, в том числе Паратунка, где инфраструктура строится за счёт государства. В настоящее время резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» являются 20 предприятий с общим объёмом инвестиций более 13,5 млрд рублей.

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