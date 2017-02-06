На Камчатке «федералов» попросили лишний раз не трогать инвесторов

Петропавловск-Камчатский, , 06:46 — REGNUM На Камчатке сотрудникам федеральных контролирующих органов настоятельно рекомендовали уменьшить административное давление на инвесторов. Это произошло после того, как во время визита на полуостров вице-премьера Юрия Трутнева, ему доложили о сложностях, которые возникают у инвесторов, в частности, у строителей этнодеревни в центре Петропавловска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Доходило до абсурда — стройку приостанавливали для поиска мальков лососевых видов рыб в Култучном озере, на берегу которого и строится деревня, хотя доподлинно известно, что в закрытых водоемах красная рыба не размножается. В итоге, под разными предлогами инвестиционный проект останавливали уже раз пять. Сейчас региональные власти и бизнесмены, которые реализуют задумку, надеются, что контролеры оставят объект в покое, так как Юрий Трутнев пригрозил возможными кадровыми решениями за создание административных барьеров для реализации инвестиционных проектов.

«Мальков искали в озере, которое изолировано от моря… Это что? Это некомпетентность или коррупция? И то и другое говорит о не очень высокой профессиональной пригодности. Я почему, собственно, этнодеревней так напрягся? Ну, во-первых, потому что пример совсем плохой, ну на каждом шагу людям ставят подножки, во-вторых, это небольшой комплекс, не очень большой по инвестициям, но этот проект прямо рядом с морским портом. Туда можно заехать, посмотреть. Там хотели что-то рассказать о Камчатке, о ее исторических особенностях, о ее природных особенностях. Оказывается, этого не надо делать. Что за безобразие такое?», — отчитал «контролеров» Трутнев на специальном совещании в Петропавловске.

Генеральный директор компании «Павлин» Владимир Гончар, который реализует проект по строительству этнодеревни, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, отметил, что благодарен вице-премьеру и региональным властям за поддержку.

«Нам неоднократно приостанавливали работы, постоянно рождаются какие-то новые предписания от федеральных ведомств, в частности, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры. Мы обсудили эти проблемы с полпредом, он пообещал поддержку с тем, чтобы пресс со стороны федеральных ведомств, был облегчен. В этом случае, до конца года надеемся завершить все работы на объекте», — пояснил Гончар.

По словам директора, на берегу Култучного озера, в центре Петропавловска-Камчатского, будет создан культурный и исторический объект общей площадью 13 тысяч квадратных метров. Он будет состоять из различных зданий с объектами питания, развлекательного и познавательного характера. В создание комплекса инвестор планирует вложить 235 млн рублей собственных средств. Согласно бизнес-плану, на строительство этнографического комплекса и его запуск уйдёт 2 года и 3 месяца. Строительство началось в прошлом году.