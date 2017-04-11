Бишкек, 11 апреля, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Экономика Киргизии за первый квартал 2017 года выросла на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а объем валового внутреннего продукта составил 86 млрд сомов (72,27 млрд рублей). Об этом заявила заместитель председателя Национального статистического комитета Люксина Текеева на пресс-конференции сегодня, 11 апреля.

(сс) hja1306 Киргизия

По словам чиновницы, ВВП страны без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизстанского золотого месторождения «Кумтор» в указанный период оказался равен 76 млрд сомов (63,86 млрд рублей), а его рост — 3,9%.

При этом объем промышленной продукции в январе — марте 2017 года составил 52 млрд сомов (около 43,7 млрд рублей) и вырос по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на 35,9%, что было достигнуто преимущественно за счет увеличения добычи металлических руд в 4,3 раза, выпуска основных металлов — на 50,6%, производства очищенных нефтепродуктов — на 45,9%, пищевых продуктов — на 37% и одежды — на 31,9%.

Также стало известно о том, что за первые три месяца 2017 года инфляция в Киргизии составила 2,1%. Представитель Нацстаткома отметила, что при этом цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 3,4%, а в марте текущего года по сравнению с декабрем 2016 года также увеличились расценки на табачные изделия — на 12,7% и на услуги — на 2,6%.

Подводя итог, Люксина Текеева сообщила о том, что в январе — феврале 2017 года объем торговли Киргизии со странами Евразийского экономического союза составил $331,3 млн (более 19 млрд рублей) и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7,3%.

«При этом экспортные поставки повысились на 8,6%, импортные поступления на 6,7%. Наибольшая доля торговли пришлась на Россию — 58% и Казахстан 41%. В экспорте товаров в Россию отмечалось увеличение ввоза сухофруктов на 8,4%, хлопка и волокна в 3 раза, а также стекла в 2,4%. Импорт товаров из России возрос по молочным продуктам на 7%, лесоматериалам 2,6%, пластмассовым изделиям на 2,2%, черным металлам на 45% и растительному маслу на 34%. В то же время снизился ввоз кондитерских изделий на 38%, мыломоющих препаратов на 31%», — резюмировала она.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году объем валовоговнутреннего продукта Киргизии достиг458 млрд сомов (более 384,87 млрд рублей по текущему курсу), рост ВВП — 3,8%, а показатели инфляции в указанный период снизились на 0,5%.Отметим, что торговля с государствами Евразийского альянса в 2016 году составила 39,4% от общего объема внешнеторгового оборота Киргизии.