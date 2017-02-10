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В январе 2017 года рост ВВП Киргизии составил 7,9%, инфляция – 1%

Экономика
Главным торговым партнером этой среднеазиатской страны вновь стал Китай, на втором месте Россия, на третьем – Казахстан

Бишкек, 10 февраля 2017, 14:45 — REGNUM  За январь 2017 года объем валового внутреннего продукта Киргизии составил 23,6 млрд сомов (20 млрд рублей), а рост экономики — 7,9%. В указанный период инфляция в потребительском секторе выросла по сравнению с декабрем 2016 года на 1%. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщило ИА «24.kg» со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизского золоторудного месторождения «Кумтор» объем ВВП этой среднеазиатской страны за первый месяц текущего года достиг 21,3 млрд сомов (18,05 млрд рублей). «По итогам января инфляция в Киргизии стала самой высокой среди стран Евразийского экономического союза», — подчеркнули в ведомстве.

На рост экономики преимущественно оказали влияние увеличение объемов производства в промышленном и в сельскохозяйственном секторах, а также в сфере услуг. «Наибольшая структура ВВП пришлась на отрасли, оказывающие услуги — около 49%, доля промышленности составила около 23%, сельского хозяйства — 9% и строительства — более 3%», — уточняет «Вечерний Бишкек».

Отмечается, что основным торговым партнером Киргизии вновь стал Китай — 28,3% от общего объема внешнеторгового оборота, затем следуют страны-участницы Евразийского экономического союза — в сумме 39,4%. При этом в минувшем году торговля с КНР выросла по сравнению с 2015 годом на 45,5%, в том числе импорт — на 42,7%, экспорт — на 2,2%.

«В странах ЕАЭС наибольший товарооборот имеется с Россией — 53% и с Казахстаном — 44%. С Белоруссией же товарооборот уменьшился на 30%», — цитирует Нацстатком Киргизской Республики государственное информагентство «Кабар».

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным Национального статистического комитета, валовой внутренний продукт Киргизии в 2016 году вырос на 3,8%, при этом инфляция снизилась на 0,5%. Объем ВВП этой среднеазиатской страны в указанный период достиг 458 млрд сомов (около 388,13 млрд рублей по текущему курсу).

Читайте ранее в этом сюжете: В 2016 году экономика Киргизии выросла на 3,8%, инфляция снизилась на 0,5%

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