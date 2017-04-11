Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2017, 10:25 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону всё-таки будут развивать экологически чистый вид транспорта. Но для того, чтобы по городу-миллионнику курсировали трамваи и троллейбусы, необходимо отремонтировать контактную сеть. Эту работу планируется начать только после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ИА REGNUM проинформировали в городской администрации 11 апреля.

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Провести ремонт раньше мундиаля невозможно, так как у МУП «РТК» сейчас сложная ситуация, предприятие находится в минусе. Требуется время, чтобы исправить положение.

«Одно из приоритетных направлений для областного центра — развитие экологически чистого транспорта. В частности, в 2016 году были закуплены 16 новых отечественных низкопольных трамваев, которые успешно курсируют по маршрутам. В текущем году планируется закупить еще 14 вагонов», — напомнил директор департамента транспорта города Геннадий Клейменов.

Напомним, в конце марта Ростовскую транспортную компанию, основным видом деятельности которой является городской электрический транспорт, возглавила Елена Дедова. Ранее предприятием руководил Владимир Шкуденков, но при нём был накоплен многомиллионный долг перед «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за электроэнергию. Шкуденков покинул кабинет 1 февраля 2017 года по собственному желанию.

Что касается улучшения экологии города-миллионника, то для этого городские власти закупят 150 дизельных автобусов большой вместимости с экологическим двигателем Евро-5 и 50 автобусов большой вместимости, работающих на газе. Вместе с тем, оптимизация маршрутной сети областного центра, над которой трудятся чиновники с учеными Донского государственного университета, нацелена на развитие экологически чистого транспорта.

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Авторы новой маршрутной схемы Ростова-на-Дону учтут критику горожан

Как сообщало ИА REGNUM, речь о возрождении электротранспорта в областном центре шла летом 2016 года. Тогда власти объявили о приобретении новых трамвайных вагонов, а также о покупке низкопольного троллейбуса «Адмирал» отечественного производства. Он удобен для маломобильных групп населения, инвалидов-колясочников.

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В Ростове-на-Дону хотят воскресить электротранспорт

В 2017 году стало известно, что вместо воскрешения электротранспорта к мундиалю будет обновлен городской автобусный парк. На эти цели в течение двух лет будет потрачено 800 млн рублей. В частности, покупка будет происходить в два этапа. 397 млн рублей будет выделено в 2017 году, ещё 419 млн рублей власти хотят направить в год проведения мундиаля.

Также к первенству планеты по футболу планируется приобрести 14 трамваев в дополнение к 16 имеющимся вагонам тверской сборки «City Star» («Городская звезда»).

Помимо этого, планируется запустить Центр управления пассажирскими перевозками, работа которого должна избавить Ростов-на-Дону от постоянных пробок. Его создадут за счёт резервного фонда области. На эти цели выделено 120 млн рублей. Новая структура будет соответствовать требованиям FIFA и будет протестирована до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. Во время проведения мундиаля центр будет отвечать за перевозку гостей и участников футбольного первенства планеты.

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