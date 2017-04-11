Краснодар, 11 апреля, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Памятники, обелиски, мемориальные доски, связанные с военной историей Краснодара, приведут в порядок. Все работы должны быть завершены к 1 мая. Такую задачу поставил глава кубанской столицы Евгений Первышов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 11 апреля.

Kulturakubani.ru Военно-Братский мемориальный комплекс в Краснодаре

Обследование памятных мест уже проведено, объем предстоящих работ определен. Как уточнили, а департаменте городского хозяйства и ТЭК, установленные в разные годы в честь подвигов советских воинов в годы Великой Отечественной войны памятники. Выявлены будут отремонтированы, специалисты устранять все выявленные недостатки и дефекты. Прилегающую к памятным местам территорию облагородят, наведут санитарный порядок.

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Память защитников рубежей Отечества увековечили в Краснодаре

Так, в частности, в надлежащее состояние приведут обелиск в честь воинов 46-й армии, освобождавших Краснодар в феврале 1943 года на улице Трамвайной, памятник воинам-зенитчикам в районе Кубанского госуниверситета, памятник защитникам кубанского неба в Фестивальном микрорайоне, два мемориала погибшим воинам в сквере Казачьей славы в Пашковском жилом районе.

Здесь будут восстановлена облицовка из гранита, а также надписи на гранитных плитах.

Добавим, что только в Краснодаре насчитывается более 50 памятников, обелисков и братских могил, установленным в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Так, в кубанской столице увековечена память студентам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, а на Площади Победы, открытой рядом с парком имени Горького, возвышается пятиметровая фигура советского воина — победителя германского фашизма. С гордо поднятой головой, в руках знаменитый автомат ППШ, а под ногами поверженное фашистское знамя. Таким запомнили советских солдат жители тысяч и тысяч городов и деревень Восточной Европы от Волги до Эльбы. Всего же в крае насчитывается порядка 200 обелисков и памятников защитникам отечества.