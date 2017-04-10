Санкт-Петербург, 10 апреля, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» не поменяла своего отношения к законодательной инициативе запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет. Как напомнил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь компании Евгений Красников, «ВКонтакте» считает подобный законопроект «недостаточно запретительным».

Alexas_Fotos Социальные сети смеются

Ранее депутат Государственной думы от «Единой России» Виталий Милонов внес проект закона, согласно которому регистрироваться в соцсетях следует по паспортам с 14 лет.

«ВКонтакте» полагает, что «документ необходимо серьёзно доработать», а именно, на федеральном уровне ввести «запрет на просмотр мультфильмов в условиях несделанной домашки», «запрет на выход из дома без шапки», «запрет на эирмаксы и подвороты», блокировку «пользователей за двойки в четверти или семестре», а также блокировку «за недоеденный суп у бабушки».

«Кроме того, необходимо законодательно обязать пользователей социальных сетей сдавать нормы ГТО перед каждым входом в свой аккаунт», — считает Красников.

Аналогичным образом ранее он отреагировал на похожее предложение депутатов Законодательного собрания Ленобласти.

Добавим, Виталий Милонов также предлагает запретить сотрудникам бюджетных учреждений пользоваться соцсетями в рабочее время, ввести штрафы за двойные аккаунты в одной соцсети и за спам, запретить рекламу «народной медицины» и оккультизма через сеть.

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