Санкт-Петербург, 10 апреля, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Эксперт в сфере интернет-бизнеса считает последние инициативы депутата Госдумы Виталия Милонова самопиаром, и предлагает относиться их автору, как к «героине» популярного ток-шоу на «Первом канале» Диане Шурыгиной.

Assembly.spb.ru Виталий Милонов

В течение года перед президентскими выборами гражданам РФ не стоит опасаться, что их права пользования интернетом как-то ограничат. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал эксперт по монетизации интернет-проектов, владелец Webmaster. SPb Андрей Рябых.

Напомним, депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») предложил законодательно запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями, ввести регистрацию в соцсетях по паспортам, запретить бюджетникам пользоваться соцсетями в рабочее время, ввести штрафы за «фейковые» аккаунты и спам, а также запретить продвижение «народной медицины» и оккультизма через интернет.

«Пока опасаться ограничения прав не стоит, в стране есть и более серьезные проблемы, на носу выборы, так что ничего серьезного, связанного с ограничением прав граждан, тем более тех, кто готов в любую минуту выйти на улицы — например, подростков — не будет. Нас ждет замечательный, спокойный год, пшеница будет колоситься, коровы — доиться», — сказал Рябых.

Он отметил, что «достаточно сложно» относиться серьезно ко всему, что говорит и делает Виталий Милонов, особенно с учетом того, что большая часть анонсируемых им инициатив не приводят ни к чему.

«У него хорошие пиарщики, или он сам гений. Мне кажется, что Малахову давно пора пригласить его и посадить рядом с Дианой Шурыгиной. Господин Милонов всегда очень четко чувствует конъюнктуру, запрос общества, знает, что именно такое заявить, чтобы о нем писали все», — сказал Рябых.

На его взгляд, похожую коммуникативную стратегию использует и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, но чаще всего его инициативы — «это пиар, а не реальная деятельность», подчеркнул Рябых.

«Я не пойму, у нас в стране проблемы что ли кончились? Задача слуг народа — реализовывать его интересы. Но выходит, что мы бедность побороли, кризис кончился, больные стали быстрее выздоравливать, осталось лишь запретить людям в офисах пользоваться интернетом», — заключил Андрей Рябых.

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